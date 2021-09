Marcos Alonso no hincará más la rodilla contra el racismo antes de los partidos de la Premier League

Marcos Alonso, futbolista español del Chelsea, anunció que no hincará más la rodilla antes de los partidos y que en su lugar se señalará la insignia "No to Racism" como gesto contra el racismo.

La iniciativa de hincar la rodilla surgió a raíz del movimiento 'Black Lives Matter' en junio de 2020 y ha sido utilizada por todos los equipos de Inglaterra, así como por la selección nacional desde entonces.

Alonso ha sido uno de los pocos en distanciarse y asegurar que "está perdiendo fuerza", indicando esto como el motivo principal para tomar la decisión de abandonar el gesto.

"Estoy totalmente contra el racismo y contra todo tipo de discriminación. Prefiero apuntar con mi dedo a la insignia que dice "No al Racismo", como hacen en otros deportes y otros países", dijo Alonso. "Prefiero hacerlo de este modo y quizás hincar la rodilla esté perdiendo un poco de fuerza", añadió el lateral izquierdo.