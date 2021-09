Estrellas del fútbol mundial con algunos kilos de más criticadas por su sobrepeso

El despido de Joris Gnagnon, que deja el Sevilla después de que el club rescindiese su contrato de forma unilateral por su “falta de profesionalidad” en relación con un sobrepeso considerable para un futbolista de élite, es el último caso de jugador que será recordado por su enemistad con la báscula. No es el primero y tampoco será el último, megaestrellas mundiales incluidas.

El caso de Gnagnon es el de un futbolista de 24 años, 1.80 de altura y que ha superado en varias ocasiones los 100 kg. No es el peor. Volviendo la vista atrás, quizás el más sonoro de todos los sobrepesos sea el de Wayne Shaw, el enorme portero de 120 kilos del Sutton United que en 2017 saltó a todos los medios por comerse un bocadillo en mitad de un partido de la FA Cup contra el Arsenal. Se trataba del guardameta suplente y aprovechó su estancia en el banquillo para saciar su apetito. La situación fue tan surrealista que provocó una investigación interna que terminó sacando a la luz que una casa de apuestas pagaba ocho libras a una si el portero comía durante el encuentro. Por supuesto, Shaw fue despedido.

Sin embargo, y pese a no ser tan exagerado como lo sucedido con Shaw, el fútbol ha dejado otros nombres propios de jugadores con sobrepeso y bastante más repercusión en sus respectivos equipos que el portero. Uno de los más recordados siempre será Ronaldo Nazario, cómicamente conocido como ‘Ronaldo el gordo’, para diferenciarlo de Ronaldinho y Cristiano. Considerado uno de los delanteros más completos de la historia, Ronaldo deslumbró al mundo con la camiseta del FC Barcelona (47 goles en 49 partidos) y se consolidó defendiendo los colores del Real Madrid, siendo uno de los abanderados de aquellos ‘Galácticos’ que tanto revuelo montaron. Pese a todo, siempre será recordado como uno de esos cracks ‘gorditos’.

Su tocayo Ronaldinho también tuvo que lidiar con las críticas por su sobrepeso, allá por 2013. El exceso de kilos de uno de los jugadores más creativos de todos los tiempos provocó la ira de los brasileños en la derrota de su equipo contra Inglaterra en un amistoso disputado en Wembley. El por entonces seleccionador Scolari le señaló diciendo que “estuvo discreto por su estado físico”, pero la prensa fue mucho más directa, aludiendo a su gordura como motivo más que suficiente para dejarle de lado.

Pero no todo son los ‘ronaldos’, y el Real Madrid sabe bien de qué va este tema. Antonio Cassano llegó al Real Madrid después de explotar en la Roma, pero se dejó llevar en el fútbol español. “Tenía 6 años y medio de contrato, pero me quedé apenas 18 meses porque acabé fuera de la plantilla y cada viernes cogía un vuelo privado para volver a Roma. Comía como un perro y no dormía. Vivía una vida de mierda”, declaró el propio jugador en una entrevista para el Corriere dello Sport. Fue uno de los nombres que siempre se ponen sobre la mesa cuando se habla de casos más actuales como el de Hazard o Isco, a los que también se ha criticado fuertemente por sus kilos.

Si nos vamos a jugadores más allá de LaLiga, Adriano Leite es uno de los primeros en aparecer en la discusión. Muchos dices que el sobrepeso fue uno de los problemas menos importantes a los que se enfrentó el brasileño durante su carrera. Indisciplina, alcoholismo… Todo sumaba. “Sólo me sentía feliz cuando bebía. Lo hacía todas las noches. Bebía todo lo que pasaba por mis manos: vino, whisky, vodka, cerveza...”.

Aunque si de ‘gorditos’ va el tema, no podemos olvidar a ‘La Bestia’ Adebayo Akinfenwua. El británico-nigeriano saltó a la fama en 2015, por un golazo al Liverpool en la FA Cup y por pesar 105 kilos. Eso por no hablar de toda una leyenda como Ferenc Puskas, a quien su evidente sobrepeso nunca privó de ser uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Aun así, chicos, no sigáis estos ejemplos y comed verdura.