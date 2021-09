Roberto Ayala, víctima de un atraco a punta de pistola mientras conducía

La leyenda del Valencia, Roberto Ayala, sufrió un atraco el pasado lunes cuando conducía en Argentina, en el barrio bonaerense de San Cayetano, según reportan medios locales. El que ahora se desempeña como segundo entrenador de la selección albiceleste fue asaltado por tres individuos armados y le robaron 650.000 pesos, una cantidad superior a los 5.600 euros, además de su móvil y otros objetos de valor.

Ayala tuvo que detenerse en la carretera después de que se viera obligado a parar después de que los atracadores le lanzaran unos adoquines al coche, provocándole también la rotura de algunos cristales del vehículo. Fue entonces cuando aparecieron los culpables, armados, y le saquearon sin pensarlo.

No obstante, afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño físico. Los ladrones huyeron rápidamente, dejando al 'Ratón' incomunicado y no fue hasta un rato más tarde cuando consiguió llamar a la policía para denunciar lo ocurrido, gracias a otro conductor que se detuvo a preocuparse.

Según ha informado la selección argentina a diversos medios del país, Ayala se encuentra "bien", más allá del mal rato que tuvo que sufrir.

Ídolo en Mestalla

El excentral fue uno de los iconos del exitoso Valencia de principios de siglo que encadenó dos finales de Champions League (sin suerte alguna). Con los chés disputó un total de 245 partidos en las 7 temporadas que estuvo en Mestalla, en los que ganó dos ligas, en 2002 y 2004, además la UEFA de ese mismo año.