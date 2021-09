El Consejo de Europa pide protección a los deportistas LGTBI, "incluidos los intersex y transgénero"

An extremely useful exchange on rights of intersex & transgender persons in sports. We're highly committed & open to cooperate with you to further our work in this area! @MitrP @AnnetNegesa @SonjaErikainen @TheChrisMosier @andrejpisl @pjvazel @tehlich @EckertNora @natalievangogh pic.twitter.com/jwLaTNXOCl