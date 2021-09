El periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete', obligado a retirarse por el empeoramiento de su enfermedad

El periodismo deportivo español no volverá a contar entre sus filas con uno de los más veteranos: Manuel Esteban, 'Manolete', se ha visto obligado a retirarse de manera absoluta después de que la enfermedad que padece desde hace años, Párkinson, haya empeorado.

El redactor jefe del diario AS se encontraba de baja ya desde enero de 2020, si bien poco a poco había empezado a reincorporarse poco a poco. Atlético como pocos, sus noticias sobre fichajes (normalmente poco acertadas) y su carácter desenfadado le habían convertido en un personaje entrañable de los medios.

Se despidió públicamente en la cadena SER, donde se convirtió en un fijo en Carrusel Deportivo y El Larguero junto a José Ramón de la Morena, a quien luego no acompañó a Onda Cero por lealtad a la cadena de Prisa.

"Hoy es un día triste para mi. Por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar. Desde el año 92 he estado trabajando en la Cadena SER. Os doy las gracias a todos los que habéis estado trabajando conmigo, he aprendido muchísimo. No me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos, y que todos vosotros estáis en mi corazón", dijo en 'Ser Deportivos' notablemente emocionado, mientras sus compañeros le dedicaban todos los mejores deseos y le agradecían su amistad y compañerismo en estos años.

El propio Manolete confesó en enero de 2020 que había sufrido un empeoramiento notable de su situación médica, y que buena culpa de ello se debía a uno de sus peores vicios: fumar.

"Mi silencio ha estado provocado por un duro aviso de enfermedad que ha tenido y con el que estoy luchando para recuperarme y dando las gracias a todos los amigos que han estado preocupados y se han interesado por mi persona. No fumar es mi gran reto", escribió. De momento, no lo ha logrado.

Mi silencio ha estado provocado por un duro aviso de enfermedad que ha tenido y con el que estoy luchando para recuperarme y dando las gracias a todos los amigos que han estado preocupados y se han interesado por mi persona. No fumar es mi gran reto. — Manolete (@AS_Manolete) January 11, 2020

Su último mensaje en twitter fue del 4 de julio: "No tengo dudas de que al final Messi va a seguir en el Barça", comenzaba. Como en tantos otros casos, aquí tampoco acertó.