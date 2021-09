La cara de Messi es un poema: así reaccionó el argentino al ser sustituido cuando el PSG estaba empatando

El París Saint-Germain y Mauricio Pochettino siguen buscando que Messi se adapte al estilo de juego del equipo, donde todavía no termina de encajar tras más de un mes en la disciplina francesa y tres partidos disputados. El exazulgrana todavía no ha visto puerta y su técnico no parece verle como imprescindible, por lo menos para remontar un partido, como ocurrió el pasado domingo.

Los parisinos cerraban la jornada en uno de los partidos más icónicos de la Ligue 1, contra el Olympique de Lyon, y comenzaron perdiendo en el segundo partido de la 'MNM' junta. Tras lograr el empate de penalti -que se encargó de tirar Neymar-, en el minuto 76 Pochettino, en busca de un revulsivo que moviese el marcador decidió dar entrada a Achraf... y sacar del campo a Messi.

Una decisión que sorprendió enormemente al futbolista, no acostumbrado a ser el sustituido en su equipo y mucho menos cuando los suyos necesitaban darle la vuelta al marcador. Muestra de ello fue la cara de Messi cuando sale del terreno de juego y saluda con cara de incrédulo a Pochettino, al que prácticamente le quita el saludo.

¡OJO! 👀 Messi no le regresó el saludo a Pochettino cuando salió de cambio 😳pic.twitter.com/fQy9TjwiFx — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 19, 2021 + Una imagen sorprendente en el Parque de los príncipes. Pochettino saco a Messi faltando 15 minutos para el final, sabiendo lo competitivo q es Messi. pic.twitter.com/K0AsKlwDGT — messismo (@messismo1030) September 19, 2021

No obstante, en unas imágenes que han trascendido después del encuentro, ha llamado la atención que minutos antes del cambio, a Messi se le ve probándose la rodilla como si guardase algún tipo de molestia. Además de al argentino, tampoco le gustó a muchos de sus seguidores que criticaron a Pochettino en redes sociales.

Y a mi que carajo me importa si Icardi hizo un gol…Pochettino como vas a sacar a Messi??

Nosotros queremos ver a Messi jugar no a el PSG ganar.Eso da igual. pic.twitter.com/7E9Wed6Qll — Aniii 🐬 ×͜×🐬 (@anahidelcanto) September 19, 2021 Ni olvido, ni perdón. Saquen a Pochettino YA pic.twitter.com/srCQkt0w8v — HINCHA DE MESSI (@jennyaguero10) September 19, 2021 el momento en que Pochettino quedó como el DT más inoperante de la historia. cómo vas a sacar a Messi, tarado? pic.twitter.com/GU3cHNhKeE — ᵐᵃʳⁱᵃ 📈 (@MarBolognesi) September 19, 2021

En lo deportivo, la jugada le terminó saliendo bien al entrenador argentino, ya que los parisinos lograron culminar la remontada gracias al gol de otro jugador que entró de relevo, Mauro Icardi, que decantó la balanza para los suyos en el 93.

En rueda de prensa, Pochettino hizo también referencia a lo ocurrido, asegurando que no hay ningún problema entre ambos. "Tomamos la decisión de quitar a Leo Messi por una posible lesión en el futuro. Se acercan partidos importantes y hay que protegerlo. Son decisiones que tomamos por el equipo. Todo el mundo sabe que tenemos grandes jugadores, tenemos que tomar decisiones. A veces puede resultar atractivo, otras un poco menos. Después del cambio le pregunté a Messi si estaba bien y estaba bien. Así que tranquilo", zanjó.