Hay futbolistas que tienen gol aunque pasen muchos años desde que empezaron, y Radamel Falcao es un ejemplo perfecto. El 'Tigre' tardó apenas unos minutos en su debut como futbolista del Rayo Vallecano en hacer su primer tanto con la elástica franjirroja, con lo que culminó el 3-0 de la victoria sobre el peor Getafe en años.

El primer gol en el regreso del colombiano fue una demostración perfecta del jugador que, pese a tener ya 35 años, sigue con un olfato letal de cara a portería: balón entre líneas que recibió en el área grande, tres pasos adelante, mirada arriba para ver la situación del portero y cañonazo sin posibilidad alguna de freno directo a las mallas. Imparable.

El fútbol a veces tiene unos caprichos un tanto curiosos, y el 18 de septiembre ya era una fecha marcada a fuego en la historia de Falcao y LaLiga: el mismo día de 2011 se estrenó como goleador con el Atlético de Madrid. Ese día hizo un memorable 'hat trick' al Racing de Santander.

Tras su primer gol como jugador del Rayo, Falcao se mostraba exultante. "Estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico, a mis compañeros y al público que nos ha apoyado en el partido. Se lo dedico a mi familia y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Soñaba con poder saltar (al campo) y marcar. Realmente mis compañeros me han dado mucho ánimo, me he sentido muy a gusto", destacó a pie de campo.