'Superman' López y el Movistar rompen su recién renovado contrato tras su polémico abandono en La Vuelta

Se veía venir que el final no iba a ser bueno, y se ha confirmado mediante un comunicado muy escueto: Miguel Ángel López ya no seguirá siendo corredor del Movistar.

El abandono del colombiano en la penúltima etapa de La Vuelta, en Castro de Herville, cuando aún estaba peleando por el podio, hizo saltar por los aires una relación que ya venía tensa de antes. Tras meses negociando, firmaron a cinco días del inicio una renovación 'in extremis' que ni mucho menos resolvió los problemas internos del equipo, hasta el punto de que López decidió bajarse de la bici al ver que no podía atacar para mantener el tercer puesto de la ronda española.

Semanas después de este incidente, el equipo ha confirmado la ruptura del contrato recién concretado hasta 2023 no hace ni un mes con una corta explicación: "Abarca Sports comunica la resolución de mutuo acuerdo del contrato con el corredor Miguel Ángel López, a partir del próximo día 1 de octubre. El equipo agradece a Miguel Ángel los esfuerzos realizados y resultados obtenidos durante esta temporada, y le desea mucha suerte para el futuro".

Se acaba así la corta etapa de 'Superman' con el Movistar, con un último año que no se puede calificar de otra manera que no sea pobre. Abandonó en el Tour y en la Vuelta, donde sólo logró una victoria de etapa, y las constantes quejas porque no era el líder de filas le colocaron en una situación muy compleja.

Ahora queda por ver dónde recala. Todo apunta a que el Astana podría ser su destino de vuelta, donde ya militó entre 2015 y 2020, y con quien consiguió sus mejores resultados en el histórico 2018, con un tercero en el Tour y su victoria en la Vuelta.