El habitualmente risueño Marc Márquez hace ya tiempo que no sonríe, y en cada Gran Premio contiene el aliento. Ya lo advertía antes de llegar a Misano: el dolor en el hombro no le permite disfrutar pilotando, lo que unido a una Honda que no está tan por la mano como antaño, está convirtiendo su 2021 en una temporada para olvidar.

La mañana de entrenamientos libres del GP de San Marino se saldó con una ya cada vez más habitual imagen: Márquez entrando a boxes después de sufrir una caída. Fue en la curva 14 del trazado italiano, no muy rápido ni de manera muy violenta, pero sí muy desesperante. Tras intentar de manera infructuosa arrancar la moto, se encaminó cabizbajo a boxes, resignado ante la obligación de tener que pasar por la repesca de la Q1 por sexta vez este año.

Esta ha sido la 19ª caída en lo que va de temporada para el octocampeón del mundo: sale a más de una por fin de semana disputado.

¡Caída de Marc Márquez! ¡Tendrá que pasar por la Q1!



Más allá de las caídas, el problema es que el estado físico de Márquez no mejora. En circuitos donde el físico cobra una mayor importancia, caso de este trazado de Misano, su maltrecho hombro queda más afectado y conforme avanza la temporada sufre más y más.

Las sensaciones son cada vez peores, lo que le ha hecho entrar en un bucle con difícil salida: como le duele el hombro le cuesta pilotar cada vez más, lo que le lleva a caerse más veces y eso le repercute en la propia lesión.

Minutos antes de la caída en estos libres, Márquez dejó una imagen muy elocuente. Después de salirse varias veces de pista, tuvo que aflojar la marcha para soltar su mano izquierda y echársela al hombro derecho. El dolor empieza a ser insoportable.

Márquez no quiere volver a pasar por el quirófano. Después de un 2020 de pesadilla y una rehabilitación mucho más larga y dolorosa de lo que esperaba, confía en que poco a poco pueda recuperar las buenas sensaciones.

De momento, su plan de trabajo consiste en alternar periodos de descanso absoluto después de cada carrera con trabajo muscular intenso justo antes de cada Gran Premio. Poco más puede hacer.