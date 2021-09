Divorcio total entre Guardiola y la afición del Manchester City: "No voy a disculparme por lo que dije"

Un comentario de Pep Guardiola para pedir más apoyo de la afición del Manchester City ha abierto una grieta que, ahora mismo, parece complicada de cerrar. El técnico catalán se quejó de que no se llenara el campo, lo que ha llevado a ser conocido como el 'Emptyhad' (juego de palabras con 'empty', vacío en inglés) Stadium.

"Me gustaría que viniera más gente al próximo partido del sábado. Necesitaremos a la gente el próximo sábado, por favor, porque estamos cansados, lo sé. Va a ser un partido duro y ellos son muy buenos y será un encuentro importante para nosotros. Por eso invito a toda nuestra gente a que venga el próximo sábado a las 3 de la tarde y mire el partido", pidió Guardiola tras el encuentro entre el City y el RB Leipzig, que acabó con un contundente 6-3 a favor de los 'skyblue'.

Estas palabras sentaron muy mal entre los hinchas del City, que en boca de Kevin Parker, secretario general del club oficial de aficionados, se lo recriminaron. "No entiende los problemas de algunas personas para ir a un partido en el Etihad a las 8 de la noche. Tienen niños, puede que no tengan dinero para pagar la entrada, aún hay problemas con el Covid-19... No sé por qué lo dice", afirmó, antes de recordar su posición.

"Es el mejor entrenador del mundo y debería ceñirse a entrenar. Con esto tapa lo que fue una buena noche. Ahora la gente habla más de los comentarios de Pep que de un partido fantástico. Cuestionar el apoyo, que es lo que está haciendo, es decepcionante", criticó.

Unos días después, y después de una enorme polvareda mediática por esta situación, Guardiola no solo no se ha disculpado sino que se ha reafirmado. En la previa del partido que les enfrentará al Southampton, el entrenador español reiteró su opinión.

"No voy a disculparme por lo que dije. No es la primera vez en mi carrera, lo dije en Barcelona y en el Bayern. Cuando jugamos un partido duro como el de Leipzig y jugamos tres encuentros después sé lo difícil que es volver a pedirlo. Lo que dije fue que necesitamos el apoyo, no importa cuánta gente venga, pero los invito a que vengan y disfruten del partido porque necesitamos el apoyo", insistió.

Para intentar calmar los ánimos, puso de ejemplo a otros equipos grandes de Europa, incluido su amado Barcelona. "No quiero ser como United, Liverpool, Bayern, Barcelona o Madrid. Somos quienes somos. La gente pone palabras en mi boca. No tengo ningún problema con los aficionados y, si los tuviera, me quedaría al margen. Sé que el Southampton será duro, como lo fue el de Leipzig, así que le pedí a la gente que viniera a ayudarnos. Pero estos muchachos (la prensa) no entienden mis comentarios, y estoy aquí para defender lo que dije", repitió.