Hovik Keuchkerian, Bogotá en LCDP, defiende a Simone Biles tras las críticas: "Para hablar de ella te limpias la boca"

Los aficionados de los Juegos Olímpicos se quedaron con las ganas en Tokio de ver competir al máximo nivel a una de las deportistas más importantes de esta época: Simone Biles. La gimnasta norteamericana se retiró de la mayoría de sus pruebas al no sentirse mentalmente preparada para la competición, al sufrir unas inseguridades que le impedían llevar a cabo sus ejercicios con seguridad.

Una decisión que fue aplaudida por muchos, que admiraron su valentía de no esconderse y admitir su dificultad para ofrecer un pleno rendimiento en los JJ OO, erigiéndose como símbolo de la normalización de la salud mental en el deporte. Aunque también fue criticada por otros tantos que no comprendían la decisión. A estos últimos ha querido mandarles un mensaje Hovik Keuchkerian, actor famoso por su papel como Bogotá en La Casa de Papel, en el programa 'Buenismo Bien'.

El que fuera también boxeador profesional y campeón de España en 2003, defendió la personalidad de Biles para tomar una difícil decisión como esta basada en lo que sentía y no por la presión de su entorno. Así, aprovechó para atizar a los críticos que opinan sobre su decisión sin saber todo lo que hay detrás.

"Cuando hayas estado el 90% de tu puta vida entrenando ocho horas al día para luego en un ejercicio que no llega a un minuto te juegues todo ese entrenamiento y tengas a todo el mundo mirándote y sepas lo que es eso, opinas", afirmó Keuchkerian, que puso otro ejemplo fuera de la élite deportiva para ilustrar su pensamiento. "Cuando yo tenga una panadería y sepa lo que es levantarme a las cuatro de la mañana todos los días y estar haciendo pan como un cabrón desde las 5 hasta las 9, opinaré de una panadería", añadió.

El actor insistió pidió respeto para Biles en concreto, quien recuerda que "es una niña que ha hipotecado su vida por un sueño". "Si lo que has hecho es estar con tu puto barrigón, tu piti y tu vino opinando en una puta red social o en un periódico, para hablar de Simone Biles te limpias la boca. Es la mejor gimnasta del mundo. Decide no salir por miedo a morir. Entonces te callas. La chica no sale y ya está", zanjó.