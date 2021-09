El primer post en el instagram de Maradona después de su muerte: un emotivo homenaje de sus hijos

Hasta este 16 de septiembre, el último post que aparecía en la cuenta de instagram de Diego Armando Maradona era una carta de felicitación de Nicolás Maduro por su 60 cumpleaños, pero sus hijos han decidido actualizarlo.

Para ello han elegido con mucho cuidado tanto el texto como la foto para el post. La imagen es un primer plano de un 'Pelusa' joven y sonriente, en sus mejores años, junto a un texto que no puede ser más elocuente: unas palabras del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano:

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende"

Esta publicación ha servido de anuncio para contar que las redes de Maradona seguirán activas a partir de ahora, con el objetivo de que el legado del '10' se mantenga vivo entre sus seguidores.

"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés", han firmado los hijos.