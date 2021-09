Tebas: "El Real Madrid nunca será como el PSG porque el club parisino hace trampas"

La franquicia de comida rápida Burguer King, será nuevo patrocinador de LaLiga hasta la temporada 2023-24, en el acto de presentación del acuerdo, Javier Tebas ha aprovechado para hablar sobre la actualidad deportiva de estas últimas semanas.

Tebas ha defendido la situación económica en la que se encuentran los clubes más poderosos de LaLiga. "Yo dije que el fútbol español no está arruinado. Ni el Madrid ni el Barcelona. Hay por lo menos un 80% de clubes de Europa que lo tienen mucho peor. El Real Madrid ha sido el club que mejor ha gestionado la pandemia, con un rigor enorme en su gasto salarial, tiene capacidad para hacer lo que quiera. Nunca podrá ser el PSG porque el PSG hace trampas. Ellos tienen un gasto salarial cercano a los 600 millones de euros, que es imposible. Tampoco son un club estado, así que no se puede".

La marcha de las grandes estrellas de LaLiga no preocupa a Tebas, ya que cree que hay varios jugadores que cargarán a sus hombros la competición durante los próximos años. "Diría Vinícius, que lo va a reventar, y ahora que ha encontrado el gol más. Su celebración no me pareció bien, pero bueno. Ansu Fati, y luego Llorente del Atlético de Madrid. Creo que entre Ansu Fati y Vinícius vamos a disfrutar mucho".

Los clubes de LaLiga han mostrado en las últimas semanas su preocupación por la excesiva carga de partidos de los jugadores que viajan con sus selecciones CONMEBOL y Tebas opina que “en la segunda fecha creo que vamos a tener el mismo problema".

Después de más de un año los estadios de fútbol vuelven a recibir a los espectadores, asegura que seguirán trabajando y siguiendo las indicaciones pertinentes para volver al nivel de asistencia previo a la pandemia. "Queremos tener la máxima capacidad como tienen el resto de eventos de ocio. Estamos trabajando en mejorar esta situación. Que lo que digan las Comunidades Autónomas sea lo mismo que se aplique al fútbol".