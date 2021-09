Los aficionados del gol de Vinícius cuentan su experiencia: "Me echaron entre 5 nacionales y lo repetiría todos los días"

'Locura' es la palabra que se ajusta más a lo que se vivió en el Santiago Bernabéu en su 'reestreno' en LaLiga, un año y medio después de que comenzasen las obras y de que se pudiese jugar el primer partido desde marzo de 2020, el feudo blanco fue una fiesta. Sobre todo, después del gol de Vinícius en el que el Real Madrid deshacía de una vez por todas el empate contra el Celta.

En su ya inolvidable celebración, el brasileño no dudó en saltar a la grada para festejarlo con su público, al que tanto se ha echado de menos en los últimos tiempos en los que se ha jugado a puerta cerrada. Ya con la resaca del partido, estos protagonistas anónimos del partido han contado cómo vivieron el momento.

En primer lugar, Agustín Caro fue quien abrazó a Vinícius inmediatamente cuando saltó a la grada, pese a que cuando le veía acercarse no se imaginó que llegaría al público. "De repente me lo encuentro de cara. Tú imagínate la alegría que me da a mi que lo celebre Vinícius conmigo", explicó para las cámaras de GOL.

😋 Agustín Caro, aficionado del @realmadrid que celebró el gol abrazado a Vinicius



🤩 "Celebrar el gol con Vinicius es el mejor regalo que me pueden hacer"



📺 #Golazo pic.twitter.com/MuL3dR3IRQ — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) September 13, 2021

Otro de los protagonistas de la celebración y de la portada de este lunes en MARCA, es el usuario de Twitter @Seerre10, relató en la red social su momento con Vinícius. 'Deibid' cuenta que fue expulsado del estadio por cinco policías nacionales y le pusieron una multa económica porque por la euforia se le bajó la mascarilla, aunque asegura que "lo repetiría todos los días de su vida".

Ahi estoy. Me echaron entre 5 nacionales y con multa economica. El mejor dia de mi vida pic.twitter.com/NtNPLyPedF — Deibid (@Seerre10) September 13, 2021 Ese soy yo. El chico de la izquierda que por la euforia se me bajó la mascarilla. Acto seguido me echaron del estadio (solo a mi). Eso si, lo repetiria todos los dias de mi vida. Que mamen — Deibid (@Seerre10) September 13, 2021

¿Será sancionado el brasileño?

No obstante, la celebración no ha quedado exenta de polémica, considerándose por muchos como una gran imprudencia, con el jugador poniendo en peligro tanto a los aficionados como al resto de deportistas, todavía con una situación delicada por la pandemia. Sin embargo, vistos los antecedentes ocurridos en los últimos meses y que el árbitro amonestó al jugador por la acción, no se cree que se vayan a tomar medidas adicionales contra el brasileño o el club.