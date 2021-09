Ronald Koeman: "Laporta habló demasiado, gracias a mí este club tiene futuro"

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, sigue su particular ronda de entrevistas realizadas durante esta última semana, esta vez, fue el turno de la televisión pública neerlandesa ‘NOS’ en la que aprovechó para responder a Joan Laporta y en la que el técnico afirmó que gracias a su labor en el banquillo hay futuro en el Barça.

A pesar de que la relación entre Koeman y Laporta ha mejorado en estos últimos meses, aún se sigue observando cierta tensión entre ambos. El entrenador neerlandés acaba contrato al final de esta temporada y ha admitido que no le agradó que el presidente del FC Barcelona hablara sobre su contrato.

“La semana pasada sucedió algo que creo que no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado y no fue prudente en dos ocasiones. Me gusta cuando un presidente está comprometido y hace preguntas, sólo que eso no debe pasar en la prensa.”, comentó el técnico blaugrana.

Sim embargo, como ya ha reconocido en más de una situación, se siente respaldado por el club.” Tengo la sensación de que todos estaban completamente detrás de mí. Los jugadores, el resto del personal y los demás miembros de la junta".

Koeman ha aprovechado la entrevista con la televisión de su país para lanzarse flores con unas declaraciones que han suscitado cierto revuelo en Camp Barça. "Estoy abierto a quedarme, lo estoy pasando bien. Gracias a mí, este club tiene futuro".

Según el técnico neerlandés, el futuro del conjunto blaugrana pasa por los jóvenes, y señaló que “hay que centrarse y darles una oportunidad”, además de reconocer que el nivel del equipo está lejos aún para competir por los títulos continentales. "Faltan dos años para volver a luchar con equipos como el Manchester City o el Chelsea. Hay que aceptar que no podemos hacer cosas que se deberían hacer”.