Más quebraderos de cabeza para el Barça: Rakuten dejará de ser su patrocinador principal en 2022

Los problemas financieros en el FC Barcelona no cesan, pues su principal sponsor, la empresa japonesa Rakuten habría decidido no renovar su contrato al final de la presente temporada. Según informa Sport, la empresa nipona ya habría comunicado a la Junta Directiva del FC Barcelona, su decisión de no prolongar su alianza al final de 2022, por lo que el club blaugrana estaría buscando un nuevo sponsor de cara a la próxima temporada.

Rakuten se convirtió en el patrocinador del club culé en el año 2017, y durante las cuatro primeras temporadas de contrato el FC Barcelona recibió 55 millones de euros anuales de parte de la empresa nipona, mientras que esta última, por culpa del COVID-19, esa cifra bajó hasta los 30 millones de euros.

Las salidas de Messi y Griezmann, junto a la incertidumbre sobre la solvencia tanto nivel deportivo como a nivel económico del FC Barcelona, podrían causar ciertas dudas en las empresas interesadas a la hora de convertirse en sponsors oficiales del club blaugrana, por lo que la Junta Directiva de Laporta deberá buscar en el mercado una oferta que impulse al club a poder recuperar su competitividad de los últimos años.

Dicho potencial es el que tampoco vería Nike en el FC Barcelona, quién a pesar de llevar desde 1998 colaborando con el club blaugrana, la tensión actual entre ambas entidades a la hora de formalizar un contrato, habría hecho plantear a la marca de Oregon una desvinculación del club catalán, una decisión que podría abrir las puertas a que Puma vista al Barça durante los próximos años.

El objetivo a nivel económico del club es volver a recuperar el nivel de ingresos previo a la pandemia, cercano a los mil millones de euros. Una tarea que se antoja complicada, ya que el Barça se está quedando sin sus principales sponsors. Su otro principal patrocinador, la empresa turca Beko, también acaba su contrato esta temporada, sumado a que el estadio requiere de los ingresos del ‘naming rights’ para que el club afronte las reformas que el Camp Nou necesita, unos problemas que antojan un futuro complicado en la Junta Directiva del FC Barcelona.