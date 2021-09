El gesto del Real Madrid con los trabajadores del nuevo Bernabéu que no tuvo el Atlético con el Wanda

El Santiago Bernabéu encara sus horas finales de "tranquilidad" antes de que, por fin, vuelvan los aficionados al estadio. Un año y medio después, y con las obras todavía por acabar, las gradas del estadio volverán a estar ocupadas por unos 20.000 espectadores que podrán volver a ver a su Real Madrid en directo, contra el Celta de Vigo.

Entre los miles de seguidores que podrán presenciar la vuelta del público al estadio, se encontrarán una serie de invitados muy especiales por parte de los blancos. Nada más y nada menos, los trabajadores que en los últimos meses han estado llevando a cabo labores de pintura, montaje, albañilería y demás en el estadio para ponerlo a punto y adecentarlo lo máximo posible antes de esta primera puesta de largo.

Así lo aseguraba un pintor para las cámaras de Telemadrid, durante un descanso en los aledaños de la avenida de Concha Espina de Madrid. "Estamos trabajando y en un santuario como el Bernabéu está muy bien. Vamos a ver el partido porque además nos han invitado", explicó el hombre.

@JesusBengoechea @lagalerna_ Otra muestra del señorío del Real Madrid: todos los trabajadores de las obras del Bernabéu, invitados al partido contra el Celta. pic.twitter.com/va2vuFWsIO — Jota (@EnElParquet) September 10, 2021

Un gesto que es muy simple para un club, sobre todo teniendo en cuenta que las gradas no estarán llenas por las limitaciones en la capacidad, pero que no tiene cualquiera. Eso mismo considera el trabajador entrevistado, quien desveló que el Atlético no tuvo ningún gesto con ellos en la construcción del Metropolitano. "Un detalle. Una cosa que no hizo en su día Cerezo cuando estuvimos en el Wanda, que no tuvo ni un detallito ni nada", comentó.