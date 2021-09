Las lágrimas de Messi al compartir la Copa América con la afición argentina

La noche del pasado 9 de septiembre será una que Leo Messi no olvidará nunca. El argentino superó con un hat-trick mágico contra Bolivia el récord de Pelé como futbolista sudamericano con más goles para su selección, deteniendo (temporalmente) el contador en 79 anotaciones. Una victoria que sirvió para afianzar a Argentina en la segunda plaza de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial de Catar.

Para añadirle más mística a la noche, también era el primer partido de la selección albiceleste frente a su público después de que se hiciesen con la Copa América. Los de Scaloni se proclamaron campeones el pasado 11 de julio en Brasil venciendo a la anfitriona por 1-0 para alzarse con su primer título internacional desde que ganaron el mismo título en 1993.

También era la primera vez que Messi se proclamaba campeón con su selección, después de haberse quedado con la miel en los labios en el Mundial de 2014 y las Copas de 2015 y 2016, perdiendo todas esas finales pasados los 90 minutos reglamentarios. El capitán lograba, por fin, quitarse la losa de no haber ganado nunca con la absoluta de su país y se desquitó de todas las críticas recibidas en los últimos años.

Toda una liberación para Messi y su constante comparación con Maradona, como se pudo ver en el momento en el que el equipo, capitaneado por el flamante fichaje del PSG, ofreció la copa a la afición. Leo no pudo contener la emoción ni compareciendo ante los medios ni celebrándolo con los suyos por primera vez.

"Hace mucho que soñaba con esto. Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble”, aseguró el '10' tras la victoria. "No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio", añadió.

"Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz", concluyó al borde del llanto ante las cámaras.