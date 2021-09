Sergi Enrich responde a los críticos tras no fichar por el Schalke: "Me duele que después de tantos años sea lo mismo"

Sergi Enrich vuelve a encontrarse en el foco de la polémica, una vez más, por el escándalo sexual que protagonizó junto a su excompañero Antonio Luna, en el que grabaron y difundieron sin consentimiento un vídeo manteniendo relaciones con una chica. Seis años y una condena para ambos después, la sombra de lo sucedido sigue persiguiendo a Enrich, también fuera de las fronteras españolas.

En los últimos días, 'Bild' y 'Sky' afirmaron que su fichaje por el Schalke 04 se frustró recientemente por las presiones de los aficionados alemanes tras conocer el pasado del delantero. Nada más lejos de la realidad, según el propio futbolista, que ha querido romper sus silencio sobre la situación que está atravesando, tanto por el fichaje como por el peso del pasado.

"Esta historia sale de Bild y de Sky cuando decidimos no aceptar sus condiciones y no llegamos a un acuerdo económico. El director deportivo del Schalke conocía perfectamente mi historia", explicó en Cadena COPE. "Estoy disgustado por las mentiras que se están diciendo. Están explicando que no he fichado por el Schalke por el linchamiento de los aficionados del club y no es cierto", añadió Enrich.

"Yo también he pensado que tal vez lo han puesto por quedar como un club 10 delante de sus aficionados. Yo no tengo malas palabras para ellos. Es más, que te quiera fichar un club como el Schalke es increíble. Pero que después se diga que yo no he firmado por el linchamiento... Eso me duele", explica sobre su no-llegada a Alemania.

El delantero cree estar "pagándolo", pero recuerda que "lo está pagando su familia y también la víctima" de la que "tuvo su perdón". "Yo también pienso en ella e intentamos pasar página todos, pero todo lo que envuelve eso a ella tampoco le hace ningún favor y a mí me duele. Tengo familia y para mis padres también es un tema delicado", detalla en un aspecto más íntimo.

Enrich también se ha sincerado reconociendo, además de su error, que le duele que la gente siga recordándoselo. "No estoy agobiado, aunque sí me duele que después de tantos años sea siempre lo mismo. He aprendido a llevar esta situación, sin embargo, duele porque cometí un error como podemos cometer todos, pero no soy ningún delincuente ni ningún asesino", quiso zanjar.