Neymar estalla contra la prensa: "Estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto"

La ‘Canarinha’ venció por 2-0 a Perú en el partido de la fase clasificatoria para el Mundial de Qatar y, a pesar de ser la gran estrella de su selección, Neymar estalló contra los periodistas brasileños por los comentarios que recibió en la retransmisión del partido.

Gordinho tá ON 🔥🤣 … pic.twitter.com/P7KWOpIYO2 — Neymar Jr (@neymarjr) September 10, 2021

La gota que ha colmado el vaso tras el reciente debate sobre su estado físico de la semana pasada. "No sé qué más tengo que hacer para que la gente me respete, esto se ha convertido en algo normal y viene desde hace mucho tiempo. Son periodistas, comentaristas y muchos otros. Ya ni me gusta dar entrevistas, pero creo que ya ha llegado un momento importante para que aparezca porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto", declaraba en una entrevista posterior al partido.

Galvao, periodista del Grupo Globo, encargado de seguir la actualidad de la selección brasileña, criticó las constantes protestas de Neymar tras recibir una falta. "Cálmate, Neymar, cálmate. Eso es lo que le falta un poquito a Neymar. No ves a Messi hacer eso. Neymar todavía carece de este autocontrol porque a Messi le golpean tanto como él".

Su hermana Rafaella no ha dudado en apoyar a Neymar tras los comentarios proferidos por el periodista. "Galvao deja de querer seguir comparando a Neymar y Messi. No existe tal cosa, basta, hijo. Ambos son cazados, ambos son golpeados, genial. Vas allí y vas al campo y lo atrapas como lo hace y no tienes que decir nada. ¿Qué conducta? No eres tú quien siente dolor después del partido”.