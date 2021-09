Usain Bolt, su retirada y su vuelta para los Juegos Olímpicos de Tokio: "Ni siquiera empieces"

El exatleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros y retirado desde 2017, reconoce que ya es "demasiado tarde" para que vuelva al tartán y que de haberlo hecho habría sido para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano.

"Es ya demasiado tarde. Si hubiera vuelto, habría sido para estos Juegos Olímpicos, pero cuando le dije a mi entrenador (Glenn Mills) que me iba a retirar, me sentó y me dijo 'Cuando te retires, eso es todo. No haré ninguna gira de regreso, nada. Así que asegúrate de que estás listo para retirarte'", remarcó Bolt en una entrevista a la cadena 'BBC' publicada este jueves.

El ocho veces campeón olímpico fue a ver al técnico "en 2019" y le propuso volver. "Le dije: '¿Qué te parece volver para los Juegos Olímpicos?'. Y me miró y dijo: 'Ni siquiera empieces'. Así que si no es mi entrenador, no lo haré, porque creo en él y si dice que no, es que no, pero creo que tengo ese anhelo", subrayó.

Por otro lado, el exatleta consideró que la actual rivalidad entre sus compatriotas Shelly-Ann Fraser-Pryce y Elaine Thompson-Herah podría provocar que alguna de ellas pudiese romper los récords del mundo de 100 y 200 que ostenta la estadounidense Florence Griffith Joyner desde 1988.

"Cuando las vi dar realmente un paso adelante y correr muy rápido, pensé que podría suceder. La técnica de Elaine ha mejorado y lo mismo con Shelly-Ann. Corre mucho más erguida y su fluidez se ve mucho mejor, así que creo que estarán llamando a la puerta (de las plusmarcas) y si pueden romperlos, sería enorme para el deporte", añadió.

Cristiano Ronaldo y 'su' Manchester United

Usain Bolt también fue preguntado por otra de sus pasiones, el Manchester United, y el regreso de Cristiano Ronaldo. "Está en otro nivel, es una máquina. Exige mucho, por lo que exigirá mucho a estos jugadores y eso no hará más que mejorarles", advirtió.

"Creo que Cristiano jugará hasta los 42 años porque siempre estará muy en forma y en un nivel más alto para muchos de los jugadores más jóvenes debido al trabajo que hace y la dedicación que tiene", apuntó el jamaicano.