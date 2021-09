Koeman: "Estaba molesto con el FC Barcelona, pensé que se me estaba faltando al respeto"

Este miércoles, Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, en una entrevista para el diario Sport, ha repasado todos los temas actuales que conciernen al club blaugrana. En ella, ha querido hablar de su situación en el banquillo culé, la salida de Messi y las dificultades económicas que afectan a la entidad.

Koeman se refirió a si mismo como “un hombre de club”, fue el primero en reducirse el sueldo y afirmó que llegó a sentirse molesto cuando la Junta Directiva se planteó su destitución como entrenador a final de la temporada pasada. “No hay que volver al pasado, pero sí recordar que estuve cabreado y dolido porque entonces pensé que se me estaba faltando al respeto”.

Actualmente se siente mucho más respaldado en su puesto, y más tras las declaraciones de Laporta del pasado lunes. “Estoy muy tranquilo en ese aspecto. Sin embargo, agradezco el apoyo público que me dio Laporta el lunes, porque hasta ese momento mucha gente tenía dudas. Ahora creo que ha quedado todo muy claro”.

La marcha de Messi a París fue algo que impactó a Koeman, ya que la planificación de la temporada estaba centrada en torno a su figura, y agradece al argentino todo el esfuerzo realizado en estos años. "Perder al mejor del mundo así es algo que duele y te afecta. No se fue solo Messi, se fue un símbolo de este club".

Tras las salidas de Messi y Griezmann, el FC Barcelona ha perdido mucho talento en la parte ofensiva, a pesar de ello, Koeman confía en que la actual plantilla pueda luchar por títulos. “Tenemos que ser realistas, será difícil, pero soy muy optimista y ambicioso”.

Un vacante que ahora ocupa Memphis Depay, del que espera que sea la gran referencia del equipo esta temporada. “Tiene una cosa esencial poder triunfar en el Barça: personalidad y carácter. Él tiene cosas diferentes y está muy motivado por este reto”.

Al igual que cualquier aficionado culé, Koeman conoce la importancia que puede llegar a tener Ansu Fati para el futuro del FC Barcelona, al que no quiere exigir en este comienzo de temporada, ante el temor de que pueda volver a sufrir una nueva recaída en su lesión. “Le conozco muy bien y sé lo que nos puede dar. De todos modos, no hay que correr con él y sí aplicar la filosofía de 'riesgo cero'. Ha estado mucho tiempo parado y no hay prisa”.