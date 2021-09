La RFEF carga de nuevo contra LaLiga: "La charlatanería de Tebas ha confundido de manera decisiva y deliberada al CSD"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha lamentado la "actitud altiva, soberbia y con total falta de educación hacia las instituciones del deporte" del presidente de LaLiga, Javier Tebas, después de que su institución consiguiese una resolución favorable del Consejo Superior de Deportes (CSD) para el aplazamiento de los partidos de LaLiga Santander Sevilla-FC Barcelona y Villarreal-Alavés, y ha asegurado que su "charlatanería" y sus "mentiras" han confundido "de manera decisiva y deliberada" al organismo presidido por José Manuel Franco.

"La RFEF ha mantenido durante estos años una posición de defensa frente a los continuos ataques de la LNFP y especialmente de su presidente. Su actitud altiva, soberbia y con total falta de educación hacia las instituciones del deporte, pretendiendo siempre tener la última palabra en cualquier tema y utilizando terminología mas propia de bajos fondos que de instituciones del deporte, ha hecho que esta RFEF deba decir basta a esta forma de actuar", señaló en un comunicado.

Este martes, LaLiga defendió que la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre el aplazamiento de los partidos de LaLiga Santander Sevilla-FC Barcelona y Villarreal-Alavés, afectados por la cesión de futbolistas sudamericanos a la fase de clasificación de la CONMEBOL y el escaso tiempo que dichos jugadores iban a tener para afrontar los duelos, es "ajustada a derecho" y lamentó que la RFEF la recurra, afirmando que parece que "no le importe la salud de los jugadores".

"No vamos a perder nuestro modelo de respuestas serenas y sin ataques a nadie y menos aún con terminología barriobajera como la que utiliza el presidente de la LNFP, pero no vamos a callar y entendemos que no debemos permitir que su charlatanería acabe quedando como la verdad de los hechos cuando precisamente son una mentira detrás de otra que sin duda han confundido de manera decisiva y deliberada al CSD creando un precedente de gravísimas consecuencias", subrayó la RFEF.

Así, señaló que el CSD "no es competente para poder modificar la decisión de suspensión o no suspensión de un partido de fútbol". "No lo ha sido nunca y siempre ha negado su competencia. Hemos presentado al CSD un escrito de alegaciones donde se le acredita que el mismo CSD ha negado esta posibilidad en innumerables ocasiones y además así lo ha avalado la jurisprudencia. No alguna, toda", subrayó.

"El CSD no es el titular de la competición y decidir sobre la suspensión de los partidos es algo inaudito y un error enorme, precisamente por esto siempre el CSD había negado hasta hoy su competencia para resolver estos temas", dijo, afirmando que LaLiga "no ha sido capaz de aportar ni una sola resolución previa del CSD ni una sola sentencia que le dé la razón". "En cambio, la RFEF sí le ha aportado al CSD innumerables resoluciones y sentencias que avalan su posición, como por ejemplo el hecho de que nunca se haya suspendido un partido porque jugadores africanos hayan sido convocados para disputar la Copa de África", analizó.

Además, aseguró que LaLiga "no tiene legitimación para solicitar la medida cautelar". "LaLiga constantemente pretende sustituir la autonomía de los clubes y apoderarse de funciones de la Federación. Esto no es un modelo de franquicias, el derecho federado deportivo español está basado en el modelo asociativo europeo", expresó.

La RFEF también explicó que LaLiga "vuelve a mentir" al CSD al decir que la FIFA permite la reprogramación de los partidos fuera de la jornada. "Esto es totalmente falso y estamos convencidos que la FIFA nunca ha dicho lo que la LNFP afirma sobre el aplazamiento de los partidos y de jornadas", indicó.

En otro orden de cosas, recordó que el organismo federativo "sigue manteniendo sus criterios de descanso". "Lo que dice el reglamento es que la ausencia de un deportista por estar con su selección no permite el aplazamiento de un partido. Por lo tanto, introducir este elemento es querer confundir a la opinión pública porque es una constante en todo el mundo que cuando un jugador es convocado para disputar partidos con su selección puede perderse partidos con su club. De hecho, así lo hace la propia LNFP con la segunda división y sin que le parezca contrario a las normas", apuntó, afirmando que la relación de LaLiga con los clubes de LaLiga SmartBank es "de absoluto menosprecio".

Por último, reiteró que cuenta con el apoyo de la FIFa y de la UEFA en este tema. "A la LNFP no le consta que UEFA y FIFA apoyen a la RFEF por una razón obvia, y es que la LNFP no representa ni a la UEFA ni a la FIFA en España, sino que la institución que tiene atribuidas estas funciones es la RFEF. Este respaldo total por parte de ambas instituciones se ha manifestado en la tarde de hoy y está documentado. Basta ya de este estilo impropio de una institución que debe respetar a los demás agentes del mundo del fútbol", expuso. "No hay precedentes de un caso así en todo el mundo y esto solo ocurre en España por la forma de actuar de la LNFP", finalizó.