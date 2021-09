Cinco jugadores de la Sub-19 de Países Bajos, expulsados de la concentración por llevar a una chica a su habitación de hotel

Según informa The Telegraph, cinco jugadores de la selección de Países Bajos Sub-19 han sido expulsados de la concentración del equipo después de una situación totalmente fuera del código de conducta de su federación. Ar’jany Martha, Naci Ünüvar, Rio Hillen (Ajax), Mimeirhel Benita (Feyenoord) y Xavi Simons (PSG) no participaron en la derrota (0-3) de su equipo contra Italia por haber sido enviados a casa tras llevar a la habitación de hotel de dos de ellos a una chica.

Bert Konterman, seleccionador nacional, fue el encargado de ordenar la expulsión de los cinco jugadoras. Martha y Benita invitaron a la chica a su habitación, mientras que Simons, Ünüvar y Hillen estaban en otro cuarto jugando a videojuegos. Supuestamente, al escuchar la música se acercaron a ver qué sucedía y de camino a vuelta a su habitación se toparon con un miembro del staff de la selección que consideró que formaron parte del suceso.

Varios jugadores del combinado de Países Bajos pidieron al entrenador que no expulsase a estos tres últimos, pues respaldaron que no participaron en lo sucedido, pero Konterman no dio su brazo a torcer y los cinco dejaron la concentración.

“Martha, Benita, Ünüvar, Hillen y Simons han roto la burbuja del equipo y, por tanto, han vuelto a sus clubes. Para prevenir el contagio dentro de los equipos nacionales existen protocolos. Se está creando la llamada 'burbuja del fútbol' y también se están realizando pruebas. De esta forma, la posibilidad de contagios dentro de un equipo es mínima”, comentó a The Telegraaf un portavoz de la selección de países bajos.