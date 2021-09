Laporta: "Intentamos fichar a Neymar. Él quería venir, pero con el 'fair play' no se pudo"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, dio un breve repaso a la actualidad del club blaugrana en una entrevista para Esport 3. Aprovechó para cargar contra LaLiga, reconoció que no ha vuelto a hablar con Messi desde su salida, que intentó fichar a Neymar este verano y que confía en el proyecto de Koeman.

El presidente culé afirmó que se vieron presionados por LaLiga para poder renovar a Messi. “Se nos hizo aquella presión de que o firmábamos el crédito CVC o no hay fair play. No había margen. Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. Hubo varios acuerdos y LaLiga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación".

Lo que desembocó en la marcha de Messi rumbo a París, con el que Laporta reconoció no haber vuelto a hablar desde que se marchó de la ciudad condal. “No he vuelto a hablar con Messi. He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival...No me gustó verlo con otra camiseta".

La rebaja salarial sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de la Junta Directiva de Laporta, una situación que cada vez está mejorando más y agradece el compromiso de la plantilla .” Quiero felicitar a los ejecutivos y al departamento financiero del Barça por su trabajo, y de todos los que han trabajado de forma incansable y extraordinaria. Y tenemos unos héroes que son Piqué, Alba, Busquets y acabaremos con Sergi Roberto. Lo que han hecho es admirable. Están comprometidos con el club, con los socios”.

La marcha de Griezmann en las últimas horas del mercado ha sido un tema de lo más comentado en la ciudad condal, una salida que de haberse producido antes, quizás podría haber permitido que Messi se quedara en el FC Barcelona, una situación que Laporta se encargó de negar. "Sin Griezmann y con la rebaja de los capitanes tampoco se hubiera podido quedar Messi. Pero es importante haber bajado la masa salarial porque el próximo curso podremos ser más ambiciosos".

A pesar de que se especulara al final de la temporada pasada con la salida de Koeman del banquillo del FC Barcelona, a día de hoy, la situación parece ser totalmente distinta para Laporta. “Hablé con Koeman, siempre he hablado con mis técnicos y tiene todo mi apoyo y respeto. Él sabe que el modelo Cruyff es incontestable en el Barça. Igual alguna vez me he dejado llevar en alguna conversación off the record porque soy futbolero. No hay un plazo para cerrar la renovación de Koeman. El mensaje es que esté fuerte”.

Hace varios días se publicaron unas fotos en las que se veía a Gerard Piqué practicando surf junto a su familia, a pesar de estar recuperándose de una lesión, a pesar de ello, Laporta no duda del compromiso del central con el club blaugrana. “Él se conoce bien y cree que está bien. Le queremos en plena forma y que no fuerce. No le vamos a sancionar. Ha demostrado muchas veces su barcelonismo. Su profesionalidad está fuera de toda duda. Siempre he dicho que será un gran presidente del Barça".

A pesar del escaso espacio salarial que posee el Barça, Joan Laporta admitió que intentó realizar el fichaje de Neymar este verano. " En su momento parecía interesante ficharlo. Él se puso en contacto. Él quería venir. Interpretábamos el fair play de otra forma, si lo hubiéramos sabido no habríamos hecho esta oferta".

A pesar de los problemas financieros del club culé, Laporta negó rotundamente que hubieran recibido una gran oferta por Ansu Fati, al que alabó y del que espera que sea el jugador sobre el que se construya este nuevo Barça post- Messi. “No hemos puesto a la venta a Ansu Fati. Nos dijeron que había una oferta de 100 millones de un club inglés, pero ni la recibimos ni lo pusimos a la venta. Ha aceptado el dorsal 10 porque si no nos quedamos sin una ficha, pero lo aceptó si se lo permitían los capitanes. Dice mucho de él".