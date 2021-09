'Superman' López abandona La Vuelta en la penúltima etapa tras rebelarse contra su equipo, el Movistar

El polvorín que es el equipo Movistar ha vivido un nuevo incendio en la penúltima etapa de la Vuelta. El colombiano Miguel Ángel López, que llegó a la jornada en plena lucha por confirmar el podio en Santiago, se bajó de la bici y emprendió dirección contraria cuando apenas quedaban 22 kilómetros en el trayecto entre Sanxenxo y Mos.

La situación pilló desprevenidos a todos, incluidos los propios miembros del equipo. Negando con la cabeza y notablemente contrariado, empezó a huir de Patxi Vila, director del equipo. No fue hasta que le interceptó Imanol Erviti cuando se montó en un coche del equipo para, eventualmente, abandonar.

🔴¡Las imágenes de Miguel Ángel López subiéndose al coche del equipo Movistar para abandonar esta Vuelta! #VueltaRTVE4S



El colombiano, en rebeldía, decidió abandonar la carrera pese a la insistencia de su jefe de filas Patxi Vila



📹@villamorforever https://t.co/X7FzypTYD7 pic.twitter.com/oLthMVMoOx — Teledeporte (@teledeporte) September 4, 2021

La lucha de egos en el seno del equipo Movistar, que tan bien queda reflejada en la serie documental 'El día menos pensado' de Netflix y Movistar+, ha vivido un nuevo capítulo en este abandono de López.

El colombiano pugnaba por el tercer puesto, como poco, pero tenía a apenas 20 segundos a Enric Mas, el teórico jefe de filas del equipo, con el líder de la general Primoz Roglic más lejos. La jornada se le complicó mucho al no poder engancharse a la escapada que definió la jornada, y enseguida se vio que no se sentía a gusto.

Queda por ver qué motivos dan oficialmente, pero lo cierto es que ya hay rumores de que es una cuestión de estatus en el equipo. 'Superman' López renovó dos años su contrato con el Movistar a sólo 5 días del arranque de la Vuelta y la negociación no fue nada sencilla.

La victoria de la etapa fue para el francés Clément Champoussin, del AG2R.

🚴♂️🙌 ¡Clément Champoussin se lleva la victoria!



🔝 Etapón con cambios en el podio de clasificación general.



📺💻📲 Lo has visto en @Eurosport_ES 1 y en la app de Eurosport.#LaVuelta21 pic.twitter.com/Tqyf55pcdC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 4, 2021

Enric Mas no se enteró del problema "de cabeza" de López

El esperpento del equipo Movistar lo dejó claro Enric Mas durante su conversación con las radios después de la etapa: no atacó para no sacarle más ventaja a López y, de hecho, no se había enterado de lo que había ocurrido.

Alberto Contador, en su labor como comentarista de Eurosport en la meta, conversó con miembros del equipo y le confirmaron que "todo estaba en la cabeza de López". Todo apunta a que se acabó agobiando y bloqueando ante la eventualidad de perder el podio.