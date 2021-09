El Rayo Vallecano hace oficial el fichaje de Falcao, su Hugo Sánchez para las nuevas generaciones

Cuatro días después del cierre del mercado de fichajes, el Rayo Vallecano ha hecho oficial la contratación de un viejo conocido de la Liga española: Radamel Falcao.

El 'Tigre' regresa nueve años después de irse del Atlético de Madrid para demostrar que sigue estando en forma para marcar goles en una liga competitiva, si bien lo hace a un equipo que luchará por no descender y no por cotas más altas como estaba acostumbrado hasta ahora.

Falcao rescindió su contrato el último día del mercado de fichajes, donde ya se produjeron otras operaciones totalmente inesperadas e imprevisibles, como el sonado (y caótico) regreso de Griezmann al Atlético o la llegada de Bellerín al Betis entre otros.

Falcao llega al Rayo con 35 años, ya encarando la recta final de su carrera pero con la intención de que los aficionados vallecanos rememoren viejas glorias. Su fichaje recuerda mucho al del mexicano Hugo Sánchez, que jugó con la elástica franjirroja en la temporada 1993-94. Disputó 29 partidos y marcó 16 goles, pero no pudo evitar el descenso a Segunda.

Este último factor es lo único que no quiere repetir un Falcao que se une a su octavo equipo tras pasar por River Plate, FC Oporto, Atlético de Madrid, AS Mónaco, Manchester United, Chelsea FC y Galatasaray AS.