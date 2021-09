Pjanic estalla contra Koeman tras salir del Barcelona: "Me ha faltado al respeto"

La salida de Miralem Pjanic al Besiktas no ha acabado, ni mucho menos, con la mala relación que tiene con el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman. El centrocampista bosnio se ha explayado en una extensa entrevista a Marca, en la que relata lo que considera las faltas de respeto que tuvo el técnico neerlandés con él.

"Puede ser que a él no le gustó que dijera en prensa que quería jugar más. Pero un entrenador cualquiera te va a decir 'vale, este es un competidor y me gusta que diga algo así'. Puede ser que es eso, o simplemente que no le gusto. Pero me hubiera gustado que me dijera a la cara no eres para mí. El cara a cara no existió y no lo entiendo. Es complicado porque es la primera vez que me ha pasado y he visto un comportamiento así", relataba el talentoso exjugador de la Juventus.

Esta situación no se solucionó ni hablando con el club. "Que no pueden meterse dentro de las cosas del míster. Pero ninguno entendía. Me agradecían la actitud y el profesionalismo", relata Pjanic sobre sus charlas con la directiva o la dirección deportiva.

Pjanic se siente parte de un grupo de jugadores a los que Koeman tenía señalados. "No quiero hablar de los otros, los que quieran hablar que hablen", deja en el aire, pero sí cuenta lo mal que lo pasó entre febrero y mayo.

"Estaba muy decepcionado, triste, pero menos mal que soy un chico así, podía haber dicho 'tengo tres años de contrato y pase lo que pase no me importa'. Pero no soy así", defendió. En este sentido, criticó que el técnico no le hacía caso al trabajo en los entrenamientos.

"Él, el entrenador, la cosa más grave, creo que es una falta de respeto sobre el grupo, era esto. Los que no juegan después de los partidos hacen un entreno fuerte, bueno, mientras que los titulares recuperan para el próximo partido. Estos que no juegan, la cosa grave para mí es que este entrenador no estaba nunca ahí para ver la actitud de esos futbolistas que no juegan. Es la primera vez que he visto esto. ¿Cómo un jugador puede motivarse o decir 'estoy aquí'? ¿Cómo puedo cambiar las cosas si él no viene a ver cómo entreno o qué actitud tengo? Un jugador lo ha hecho mal en el partido, voy a ver el de esa posición cómo se comporta al día siguiente. Esto es una cosa, una de las más brutas [feas] que he visto, para mí es una muy grande falta de respeto. Estábamos luchando, no estaba fácil para los que no jugábamos, y él no ha estado ahí en toda la temporada. Estoy diciendo eso porque lo he visto así. Ahora es pasado, he encontrado una solución para jugar y luchar, estoy muy feliz", relató.

A la pregunta si se le ha faltado al respeto, Pjanic es claro: "El míster sí. Sí". "He esperado hasta el final para tratar de cambiar las cosas, pero nada. Jugué todos los partidos en Champions, ganamos 0-2 en Turín, llega LaLiga... y fuera. Así se vuelve muy difícil para entender qué quiere este entrenador de ti. Yo iba a preguntarle, iba a verle, 'míster, estoy haciendo algo mal, mi actitud es mala, qué quieres exactamente de mí', para preguntar qué puedo hacer, por saber. (...) 'No, no, 'Mirem', es solamente rotación, no tengo ningún problema, tu actitud es buena...". Bueno, vale, bien, pero después me iba dejando más tiempo fuera", se queja Pjanic.

"No entendía el porqué, creo que podría ser un buen jugador, pero también un buen compañero para el equipo, tengo una actitud profesional. Estaba trabajando los días libres, a veces me iba a correr solo tras los entrenos para estar bien... Podía dar mucho más si él quería. Pero es un entrenador muy muy muy extraño, es la primera vez que he visto una gestión así", se lamentó el ya centrocampista del Besiktas.