Alejandro Valverde confirma que seguirá en 2022 con 42 años y anuncia cuándo regresará tras su fea caída en la Vuelta

Alejandro Valverde lleva rozando la retirada profesional varios años, pero mientras el cuerpo le aguante, él sigue. La caída en la Vuelta a España podría haber sido el broche final y agrio a su carrera, pero no sólo no lo va a ser, sino que tiene previsto seguir en 2022... por lo menos.

El ciclista del Movistar ha confirmado en 'La Montonera' de Eurosport que estará en el pelotón en 2022. "El Mundial llega muy pronto y, además, la ruta es muy dura y no creo que mi clavícula esté bien. Además, tengo dolor en algunas costillas que aún arrastro y no voy a poder competir bien. Pero sí, antes de que acabe el año volveré a correr, por supuesto", destacó. Eso implica que no estará en el Mundial de Flandes, que es a finales de este mes, si bien se siente cada vez mejor y apunta a otra de las clásicas preferidas. "En principio, vuelvo en Sicilia, pensando en (el Giro de) Lombardía", destacó.

Prolongar su presencia en el pelotón a los 42 años es una gran noticia para los aficionados al ciclismo, y aunque haya dado un paso al lado ya que no está en condiciones de liderar el Movistar, sí se siente preparado para ejercer de una labor secundaria pero vital para las grandes rondas donde el equipo español no ha tenido un buen 2021 de momento.

"Creo encontrarme con ilusión, pasión, motivación y fuerza para seguir compitiendo al más alto nivel y, sobre todo, para ayudar a mis compañeros. De modo, que sí, estaré en el pelotón del 2022 aunque, ahora, lo que toca es recuperarse lo mejor posible de esta caída, que hubiese podido tener peores consecuencias", admitió.

Valverde se está recuperando de la caída que le obligó a abandonar la Vuelta. En ella, una de las imágenes que dejó fueron sus lágrimas sobre 'Chente' García Acosta, el director deportivo del equipo. "Le pedía perdón, porque sé que era muy importante para ellos", contó el 'Bala'.