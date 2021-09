Lío en el mercado de fichajes: Kostic se queda en el Eintracht de Frankfurt por una dirección de correo errónea

El mercado de fichajes más movido de los últimos años ha vuelto a dejar traspasos al límite del cierre y anécdotas que no se olvidarán en mucho tiempo, como el fichaje frustrado de la Lazio, Filip Kostic, que no ha podido firmar por el equipo italiano a causa de un error en la dirección de correo electrónico que provocó que la oferta formal no llegara a su actual club, el Eintracht de Frankfurt.

Kostic, centrocampista serbio de 28 años, es una de las piezas clave del once del conjunto alemán y su crecimiento en los últimos años no ha pasado desapercibido en las grandes ligas europeas. Sin embargo, este jugador valorado en 35 millones de euros no ha encontrado salida a causa de un error en la comunicación entre los clubes que ha hecho estallar la polémica.

Según Sky Italia, el equipo de la capital italiana realizó varios intentos por hacerse con el serbio, algo que la directiva alemana evitó a toda costa. La información de los medios italianos asegura que en los últimos instantes antes del cierre del mercado, la Lazio envió una oferta de 10 millones más bonificaciones que nunca llegó a las oficinas del Eintracht, pues fue enviada a un correo electrónico falso proporcionado por el propio club alemán.

Por otro lado, la prensa alemana plantea la situación de una manera diferente, pues explica que el club alemán rechazó la primera oferta y que respondió al club italiano con una propuesta por 15 millones más tres en variables, algo que supuestamente no aceptó el club italiano, que habría decidió enviar correos a una falsa para no acometer el fichaje.

Este lío administrativo ha generado una gran polémica entre ambos clubes, sin embargo, el máximo afectado es el jugador, que ante esta situación se mostró muy molesto con el club con el que todavía tiene dos años de contrato. Ahora el serbio deberá esperar, al menos hasta la reapertura del mercado para buscar un cambio de aires.