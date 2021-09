Maverick Viñales no espera a la próxima temporada y debutará con Aprilia en el GP de Aragón

El fabricante italiano Aprilia ha confirmado la presencia del español Maverick Viñales a partir del Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se disputará el fin de semana del 12 de septiembre en el circuito de Motorland Aragón, en Alcañiz.

La decisión se ha tomado ya en el segundo día de pruebas de Maverick Viñales sobre la RS-GP en el circuito de Misano Adriático, por lo que el piloto de Roses será el nuevo integrante del equipo Aprilia Racing Team Gresini junto al también español Aleix Espargaró, que acaba de conseguir el primer podio para el fabricante de Noale en MotoGP en el circuito británico de Silverstone.

¡ES OFICIAL! 🚨 Maverick Viñales correrá el Gran Premio de Aragón con Aprilia 💥



El 8 de agosto se bajó de la Yamaha... y el 10 de septiembre se estrenará con su nueva moto en una cita del Mundial



📷 @MotoGP 🏁 pic.twitter.com/d9IV91VclN — DAZN España (@DAZN_ES) September 1, 2021

El italiano Lorenzo Savadori, que no pudo disputar el Gran premio de Gran Bretaña al no estar recuperado plenamente de su lesión de maléolo, será el probador para la temporada 2022, completando así un trío de primer nivel, si bien todavía no se conoce el calendario de pruebas que Aprilia realizará a lo largo de la temporada 2022.

El director general de Aprilia, el italiano Massimo Rivola, se ha mostrado "orgulloso de poder anunciar nuestros planes para la temporada actual y para 2022, con vistas a maximizar la contribución de nuestros tres pilotos".

"Junto a Aleix, nos complace dar la bienvenida a un talento como Maverick, que ha demostrado grandes sensaciones con el equipo y la moto desde el principio y estoy seguro que podrá dar lo mejor de sí mismo desde Aragón, al mismo tiempo, también confirmamos el papel de Lorenzo -Savadori- como piloto de pruebas en 2022, una posición fundamental que da crédito al gran compromiso mostrado en el desarrollo de la nueva RS-GP y concluirá la temporada 2021 aprovechando las invitaciones que decidamos conjuntamente cuando esté ciento por ciento recuperado".

"La decisión de tener el Maverick en pista desde Aragón es una consecuencia directa del test realizado en Misano, puesto que no había que dar por sentado que, después de una carrera, Maverick tuviera buenas sensaciones con nuestra V4 y por esa razón la prueba en esta pista, que históricamente no es fácil para nuestra moto, fue un momento importante para la verificación", explica Romano Albesiano, director técnico del equipo Aprilia Racing.

"Estamos satisfechos con las sensaciones positivas de Viñales desde el principio, ha mostrado muy buenas sensaciones sobre la RS-GP, el equipo y el método de trabajo, lo que nos permite pensar en el futuro de nuestro proyecto con optimismo", reconoce Romano Albesiano.