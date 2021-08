Adiaratou Iglesias: "No me creo el oro aún, era difícil"

"Estoy súper contenta. No me lo creo, aún, porque era difícil. En la mañana me lo pusieron complicado, no di mi cien por cien, y podía luchar por las medallas. Así que muy contenta", reconoció a los medios tras la prueba.

La velocista gallega, debutante en unos Juegos, ha demostrado su condición de favorita y se ha llevado la victoria con un tiempo de 11.96, sólo tres centésimas mejor que la azerbaiyana Lamiya Valiyeva.

Y eso que tuvo una salida "regular". "La salida no fue muy buena, no se puede hacer siempre todo al cien por cien. Quise remontar y lo di todo, no sabía al terminar si había ganado, pero sí que entre las tres primeras había llegado", reconoció.

"Al principio fue un palo el cambio de categoría, no tenía mínimas y tuve que volver a lograrlas, pero lo aproveché en el Europeo y salió bastante bien. No sabía las opciones que tenía, y aunque vayas primera en el ranking es complicado. Venía a pelear", recordó.

A la corredora le queda la prueba de los 400 metros, sin ser su fuerte, pero quiere ser optimista. "Es una prueba que considero que es para valientes, y aún no me considero del todo valiente. Hay que tener mucha cabeza para el 400. Pero estoy muy contenta, quiero dar lo mejor de mí y ya tengo un oro. Lo daré todo", valoró.