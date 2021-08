La OCU denuncia los elevados precios para ver el fútbol tras las subidas de esta temporada

Con el intento de creación de la Superliga se puso en el foco el descenso en las audiencias de los partidos de fútbol, algo que Twitch y la emisión de la Eurocopa y Ligue 1 en abierto se han encargado de matizar. No es que la gente no quiera ver los partidos, es que no todos pueden permitirse pagar las tarifas de estos servicios.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha encargado de denunciar esta situación, en la que se obliga a la audiencia a tener que pagar una elevada cuantía para poder hacerlo, así como tener que contratar la fibra o el móvil con los operadores que ofrecen en exclusiva estas competiciones.

Según la OCU, el coste combinado de LaLiga, Champions League, Copa del Rey, más las tarifas de móvil y fibra con el operador correspondiente, hace ascender la factura hasta los 1.240 euros la temporada. Y en el caso de que se pudiera obviar el coste de los servicios que no corresponden al fútbol, cada usuario tendría que pagar 568 euros por la tarifa más económica. Unos precios de Orange y Movistar que se han incrementado en 60 y 72 euros, respectivamente, para esta temporada 2021/2022.

A día de hoy es posible ver un partido de Primera División y dos de Segunda por jornada en abierto, a través de GOL, pero nunca de los equipos que más interés mediático suscitan, sumado a la desaparición del partido en abierto de Champions League y a que solo Mediaset emite algunos partidos de la Copa del Rey, es lo que ha provocado en España este sobrecoste por ver el fútbol.

Para solucionar este problema le OCU ha solicitado a las operadoras la posibilidad de contratar partidos sueltos o de ciertos equipos, pagando esos paquetes tal y como se hace en otros países como Reino Unido.