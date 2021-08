Gable Steveson, el campeón olímpico que ha provocado una pelea entre UFC y WWE

Los Juegos Olímpicos pueden cambiar la vida de un deportista en cuestión de segundos, eso es lo que le ha pasado al luchador Gable Steveson, que, tras conquistar el oro olímpico en lucha libre en la categoría de más de 125 kg, se ha convertido en toda una celebridad en Estados Unidos.

Su victoria en el último segundo se hizo viral en el país, algo que ha llamado la atención de las grandes empresas del deporte de contacto, como la WWE o la UFC. Este joven de Indiana desprende carisma y con solo 21 años es todo un diamante en bruto al que pulir y por el que ambas compañías ya se están peleando por contratar. Existen varios precedentes de oros olímpicos en lucha libre que decidieron firmar por una de estas compañías.

En Atlanta 1996, Kurt Angle se proclamó campeón y poco tardó en recibir una oferta de la WWF (ahora WWE), la cuál rechazo en una primera instancia, aunque dos años más tarde, en 1998, acabó firmando por esta compañía. Una buena decisión que le llevó a ganar seis títulos mundiales y ser considerado como uno de los mejores luchadores de la historia del wrestling.

Por su parte, Henry Cejudo eligió competir en la UFC, tras ser campeón olímpico en Pekín 2008, y tampoco le ha ido nada mal ya que ha llegado a conseguir los campeonatos de peso gallo y peso mosca de la compañía, y actualmente posee un récord de 16-2.

Steveson puede estar seguro de que este oro olímpico le ha abierto el paso para tener la vida solucionada, con la WWE, valorada en más de 2.000 millones de dólares, y la UFC, valorada en más de 500 millones, detrás de su contratación.

Por lo que informa la prensa estadounidense, la oferta económica que le ha ofrecido WWE es mucho mayor a la de UFC, e incluso Steveson ha llegado a reunirse con Vince McMahon, dueño de la empresa. "La WWE siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Triple H me dio la bienvenida y me presentó a Vince. La comunidad de la WWE y la propia empresa siempre me han abierto los brazos, me han dado un tratamiento de alfombra roja, que es como debe ser".

A pesar de ello, Steveson no quiere precipitarse en su decisión y aún quiere reunirse con Dana White, presidente de UFC, quién parece estar tomándose esta negociación más tranquilamente. "Dana, tienes mi número de teléfono. Tienes mi Instagram. No corro a la gente. Hago mi trabajo, lucho, gano campeonatos, me pongo para la universidad, me pongo para los Estados Unidos. No hay necesidad de que corra a ningún lado".