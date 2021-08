El Real Madrid se retira de la puja por Mbappé, pero aún queda una última oportunidad para cerrar su fichaje

El Real Madrid y el PSG han puesto punto final a las negociaciones por Mbappé... de momento. Según ha adelantado RMC Sports, el conjunto blanco ha decidido retirarse de la operación después de que el conjunto parisino aumentase sus pretensiones hasta los 250 millones.

El conjunto blanco presentó una última oferta de 170 millones más 10 en variables la pasada semana, y ante la negativa inicial del club parisino, decidió esperar a este lunes para volver a reunirse. Los emisarios de Nasser Al-Khelaifi (que a su vez responde ante el emir de Catar) subieron la puja hasta una cifra cercana a los 250 millones, mientras paralelamente negociaban con otro futbolista para buscar un sustituto para Mbappé.

La situación quedó encallada: el Real Madrid no estaba dispuesto a invertir más de 200 por un jugador que queda libre para negociar en enero y que se incorporará, si no se echa atrás, en junio a la plantilla blanca a coste 0. L'Equipe apunta a que esa oferta verbal se ha producido, pero al no llegar a un acuerdo, los enviados de Florentino Pérez se han levantado de la mesa y se han marchado de la reunión. Pero aún quedan 24 horas de mercado de fichajes.

🚨 "Madrid a décidé d'arrêter les négociations"



💣 @Tanziloic annonce que le Real Madrid se retire des négociations avec le PSG sur le dossier Kylian Mbappé ! #rmclive pic.twitter.com/CTH8Csyndj — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 30, 2021

La última vía: un fichaje en el PSG

Aunque este lunes se da por cerrada la negociación, eso no significa que el fichaje de Mbappé por el Real Madrid en este mercado esté descartado, ni mucho menos.

El tira y afloja de ambos clubes tiene una vía paralela en la dirección deportiva del PSG. Leonardo está trabajando para encontrar un sustituto de Mbappé, ante una eventual salida. Nombres como el brasileño Richarlison, Lewandowski o incluso Erling Haaland (otro de los deseados por el Real Madrid) están sobre la mesa. Si consiguen cerrar un acuerdo con un delantero 'top' que pueda suplir al futbolista francés, concentrado con su selección mientras se producen las negociaciones, su llegada al Real Madrid se hará mucho más posible.