El karma se ceba con Gilles Simon al no vacunarse: el positivo de su entrenador le 'echa' del US Open

“No le tengo mucho miedo al COVID. Mi filosofía básica es: si le tienes miedo, te vacunas; de lo contrario, no”. Unas palabras que tendrá presentes Gilles Simon, que a causa del positivo de su entrenador Étienne Laforgue, no podrá disputar el US Open por ser contacto directo.

Desde luego Simon se acordará de no haberse vacunado, ya que de haberlo hecho podría haber competido en el torneo. Ante esta noticia el francés ha declarado no estar totalmente de contra de las vacunas, si no que confiesa “no haber encontrado un hueco” en su apretada agenda de competiciones.

Simon tenía programado enfrentarse al español Alejandro Davidovich en primera ronda del US Open, pero con la descalificación del francés, el malagueño se verá las caras frente a un perdedor repescado procedente de la fase previa del torneo.

Para este US Open, se decidió acabar con las burbujas en las que debían vivir los tenistas durante las competiciones de Grand Slam. La organización permitió la libertad de movimientos en Nueva York y el hospedaje en cualquier hotel de la ciudad. Aunque se dio marcha atrás a la idea inicial de que los jugadores vacunados no tuvieran que pasar ningún test, pero en los últimos días se decidió cambiar los protocolos.

En gran parte, debido a que en las semanas previas, dos entrenadores WTA también resultaron contagiados, por lo que cada tres días todos los acreditados deben pasar un test de antígenos de saliva para prevenir posibles brotes. Del mismo modo, todos los aficionados que quieran asistir a los partidos en directo también deberán de estar vacunados.