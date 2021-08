Koeman critica el fichaje de Mbappé: "Es una locura pagar tanto por un jugador hoy en día tal y como está el mundo"

Ronald Koeman no es ajeno, ni mucho menos, a lo que hace el Real Madrid. La posible incorporación de Kylian Mbappé a su plantilla puede decantar la balanza a favor de los blancos en la pelea con el Barcelona, aunque en lugar de admitirlo como tal, criticó su precio.

Mientras el club blaugrana ha perdido a su referente Leo Messi por no poder cumplir con las expectativas de salario, sus fichajes han sido a coste 0 porque no pueden pagar y sus capitanes (con Gerard Piqué a la cabeza) se tienen que bajar el sueldo, el Real Madrid está dispuesto a pagar 180 millones por un futbolista que queda libre (y por tanto, gratis) en enero.

Esto, en opinión de Koeman, es inaceptable. "No me preocupa porque si el Madrid tiene el dinero que lo fiche. Es uno de los mejores jugadores del mundo, yo también quiero tener a Mbappé en mi equipo. Cada uno intenta siempre mejorar su plantilla y si ellos pueden hacerlo, perfecto", afirmó, antes de tirar del contexto para apuntalar su opinión.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo, yo también quiero tener a Mbappé en mi equipo"

"Es una locura pagar tanto dinero por un jugador hoy en día tal y como está el mundo", remató el entrenador blaugrana. En este sentido, también puso el foco a los grandes clubes-estado.

"Entiendo que es algo frustrante para las personas que quieren este club, pero tenemos que ser realistas porque ahora no podemos competir contra PSG, City o United. Sabemos, y esto otra cosa, que hoy en día es así. Tenemos que trabajar para cambiar las cosas y va a durar tiempo cambiar económicamente. Esto no será de hoy para mañana. Siempre he dicho que hay que ser realista y saber la situación de este equipo", remató.