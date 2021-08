Facu Campazzo se sincera: "Dejé de jugar a la Play porque mi personaje del NBA 2K es muy malo"

El programa La Caja Negra sacó el lado más personal del Facu Campazzo. El jugador argentino de los Denver Nuggets. El base trató diferentes aspectos y momentos de su carrera deportiva, como cuando se concienció de que debía ponerse bien en forma para poder jugar en el Real Madrid, “el mejor equipo de Europa”, como él dice.

Campazzo reconoció que disputar sus terceros Juegos Olímpicos ha sido algo muy importante en su vida, pero que recuerda con especial cariño los primeros, los de Londres 2012. “Jugaba con Ginóbili, Nocioni.... Tuve nervios y miedo. En ciertas situaciones soy algo tímido”, confesó. “Si viene alguien del futuro a decirme que iba a hacerle un tapón a Kobe Bryant, me parecería un chiste. Yo jugaba en la Play con él”. Aunque a la hora de hablar de baloncesto de selecciones, el Facu tampoco se olvida del combinado español y la derrota en el Mundial de 2019. “En la final nos dimos nos chocamos contra una realidad: España era un equipazo”.

Uno de los momentos más graciosos de la entrevista llegó cuando el argentino admitió que ya no juega al NBA 2K ni a la PlayStation. ¿El motivo? Su personaje en el videojuego es muy malo. “Me quité la Play cuando estaba en los Nuggets. Mi jugador es malísimo en el 2K. Quería jugar conmigo, pero no daba el nivel”, bromea.

Y es que dar el nivel siempre ha sido algo que ha preocupado a Campazzo, que no tiene problema en reconocer que cuando juega está tan centrado en hacerlo bien que no se permite ni siquiera el lujo de utilizar el trash-talk. “Los jugadodres hablan mucho. Yo no puedo jugar y hablar a la vez. Y luego encima ellos la meten. Yo sólo hablo si ellos me dicen algo”.