Wilshere, la estrella del fútbol inglés que cayó en el olvido: "Siento que se me ha cerrado una puerta en mi país"

Jack Wilshere emergió de la cantera del Arsenal quemando etapas a toda velocidad hasta llegar al primer equipo con el cartel de joven estrella del fútbol inglés. Sin embargo, el jugador del que todo el mundo hablaba cuando debutó no encuentra equipo a sus 29 años e incluso piensa en la retirada.

El jugador inglés confesó en una entrevista con el medio The Athletic que no es capaz de fichar por un equipo que le dé una oportunidad, algo que realmente está afectado a un jugador que, tras debutar con tan solo 16 años, ha visto cómo se escapaban sus mejores años de fútbol: "Nunca en mi vida pensé que iba a estar en esta posición. Todo el mundo me decía que a los 28 o 29 años iba a estar en lo más alto de mi carrera".

La falta de oportunidades, que el jugador justifica en parte con sus recurrentes lesiones, afecta a la vida personal de una estrella que fue olvidada: "Mis hijos ya están en una edad en la que entienden las cosas. Archie, que tiene nueve, me pregunta: ¿Y qué te parece la MLS? ¿Por qué no estás jugando en la liga? Le encanta el fútbol, lo sabe todo. A veces me dice: ¿Por qué no te quiere ningún equipo? No lo sé. ¿Cómo se lo explico?".

"Lo más difícil es intentar explicarlo cuando preguntan cosas como: ¿Entonces por qué no firmas por un equipo en Inglaterra? Y yo pienso: porque nadie me quiere"

Wilshere, que llegó a debutar en la Champions League reconoce que uno de sus errores fue desvincularse del Arsenal, equipo que lo vió crecer y brillar en sus primeros años. Según explicó, ni Wenger ni Emery contaban con él en el once titular, algo que le llevó a buscar una salida precipitada del club: "Podía haber peleado por un puesto en ese centro del campo".

El que fuera internacional inglés no ha encontrado estabilidad en el West Ham ni en el Bournemouth, equipos en los que buscó su oportunidad desde que dejara de vestir la camiseta de 'The Gunners' definitivamente en la temporada 2018-2019. Ahora, resignado por ver cómo se escapa su sueño de jugar el la máxima élite del fútbol inglés el jugador siente que se le ha "cerrado la puerta en su país" y busca nuevas experiencias fuera, en el extranjero, como última esperanza para una carrera que prometía un futuro brillante y que puede truncarse mucho antes de lo previsto.