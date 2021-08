Entrenar, estudiar, estar pendiente de Martin y Oliver, trabajar... No le da la vida a Luis Alberto Hernando para sacar horas de entrenamiento. Pero aquí está otra vez, en la línea de salida de la UTMB para disputar una carrera que encaja a la perfección en su molde: la CCC, 101 kilómetros que inicia este viernes y en los que defiende su victoria de hace dos años.

"Pues no tengo muy claro cómo llego, ese es mi principal miedo. Entre varias cosas este año todo ha cambiado, y los cambios a los 43 años nunca son buenos. No he podido esquiar como hacía siempre, ni hacer bici, la pandemia también ha cambiado cosas, pero bueno...", cuenta Luis a escasas 24 horas de la carrera.

Presión tiene la justa el atleta español, élite del pelotón mundial desde hace ya más de 15 años y que acumula victorias y campeonatos mundiales para aburrir. "Ya tengo ganas de volver a correr aquí. Ya hemos estado muchas veces y el gusanillo siempre lo tienes".

En cuanto a la carrera, Hernando quiere mantener la cabeza fría: "Son 101 kilómetros y mi estrategia será poner mi ritmo y ver cómo me encuentro. Tampoco he visto mucho el listado de rivales. Mi preocupación es ver cómo estoy yo y si puedo hacer la misma marca de hace dos años, creo que estaré luchando por la carrera". Prefiere el burgalés no echar un vistazo a la nómina de contendientes, que asusta, con tipos como Stian Angermund, Aritz Egea o Andreu Simon. Palabras mayores.

Poco importa la reunión de tanto pedigrí, todos los encuestados señalan como gran favorito a Hernando, que sigue su batalla para engañar al cuerpo: "Ya tengo unos años y el cuerpo no reacciona igual, tarda más en recuperarse. Arrastro varios problemas, pero aquí estoy y quiero hacerlo bien".