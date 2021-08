Los ultras del Marsella le declaran la guerra a Messi a unos días de su debut con el PSG

El deseado debut de Leo Messi con la camiseta del PSG se producirá, previsiblemente, el domingo 29 en el campo del Stade Reims. El Auguste Delaune será el escenario donde el argentino dispute sus primeros minutos de fútbol profesional en un club en el que no es el Barcelona, y hay mucha expectación por ver cómo será su recibimiento.

La llegada del argentino a la Ligue 1 ha provocado un terremoto, cuyas réplicas aún no se pueden prever. Mauricio Pochettino no quiere correr con él, y menos añadirle presión en estos primeros compases con la elástica parisina, pero los aficionados no tienen tanta paciencia. Ni los propios, ni los ajenos.

Coincidiendo con el episodio de los ultras del Niza ante el Olympique de Marsella se ha vuelto a hacer viral el recibimiento que le dedicó un exaltado del club. En el vídeo se ve cómo este ultra, ataviado con una camiseta que luce el mensaje "Fuck Messi 19" ("Que le den a Messi 19"), entra en un supermercado y se pone a romper televisiones.

Ni siquiera estaba el argentino en pantalla, pero eso no parece importarle mucho.

Messi sabe bien lo que es recibir los insultos de la afición contraria, y hasta la propia. Si en el Barça ha sido considerado poco menos que una deidad futbolística, en Argentina muchos le han acusado de ser un pésimo capitán y de ser un 'pechofrío' sin carácter cuando han venido mal dadas.

Los hinchas del PSG están deseando verle en acción junto a su amigo Neymar y Mbappé, y por el momento nada hace pensar que el 'amor' con Messi no dure unos meses como poco. Otro asunto bien distinto es lo que pasará cuando vaya visitando los campos de la Ligue 1.

El primer duelo entre el PSG y el Olympique de Marsella será el 24 de octubre en el Velódrome.