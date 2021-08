Marc Márquez no se encuentra a sí mismo: "Mi físico me permite ir en moto, no hacer magia"

Marc Márquez no acaba de encontrarse a sí mismo, ni físicamente ni en la pista. El piloto de MotoGP no ha vuelto a ser el mismo tras el accidente que le mantuvo apartado de los circuitos una temporada casi entera y que hoy en día todavía le lastra en su vuelta a la actividad.

“No sé dónde estoy. Sigo sin entender, ni yo ni el fisio, cómo me encuentro”, declaró el piloto español en una entrevista para Motorsport. “El Marc de antes de la lesión podría optar al título con esta moto. Seguramente no se podrían ganar tantas como en 2019, pero se podría pelear por el Mundial y estar entre los tres primeros muy a menudo”.

El ocho veces campeón del mundo no puede explicar su lenta mejoría. “En todos los trazados que no he notado la limitación física, he ido mucho mejor. Pero no puedo suplirlo siempre yo, la moto me debe ayudar y ahora no lo hace. Ni a mí ni al resto de pilotos de Honda”, analiza Márquez. “Ahora mi físico me permite ir en moto, no hacer magia”.

Pese a todo, Marc no quiere ser especialmente catastrofista con su situación y compara su actuación con la de otros pilotos para poner en perspectiva su caso. “Si estuviera lejos del resto de pilotos de la marca, pensaría que algo no va bien. Pero estoy por delante pese haberme perdido dos carreras”.