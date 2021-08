Intercambio de insultos entre McGregor y Nurmagomedov: De "pollo asustado" a "te cagaste en los pantalones"

La rivalidad entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov no descansa, incluso con el ruso retirado de las artes marciales mixtas (MMA). ‘The Eagle’ aprovechó una entrevista reciente para dar un par de palos al irlandés, al que llama “pollo asustado” y sobre quien apunta que no tiene agallas para enfrentarse a rivales serios, aprovechando también para atizar al excamepón Jose Aldo.

“Cuando Conor McGregor luchó contra Donald 'Cowboy' Cerrone parecía un león. Cuando lucha contra oponentes más fuertes, parece un pollo asustado. Luchar contra los mejores luchadores demuestra tu valía”, comentó Nurmagomedov. “En el caso de Aldo, cuando luche contra Petr Yan de la misma manera que contra Munhoz, entonces podremos decir que estará alcanzando su punto máximo de nuevo”.

La respuesta de Conor McGregor no se hizo esperar. “¿Este tipo todavía está hablando? ¿Otra conferencia de prensa? Te has cagas en los pantalones con Cerrone durante toda tu carrera. Te alejaste tres veces de luchar contra él. Tu padre, que Dios lo tenga en su gloria, no podía creer lo que veía por la forma en que vencí a Cerrone. ¿Le faltas al respeto a Cerrone y ahora también a Aldo? Si saliste corriendo. Cállate”, publicó ‘The Notorious’ en su cuenta personal de Twitter. “Nunca tuviste el coraje de enfrentarte a Cerrone. Te escapaste y ahora todo lo que haces es hablar como una perra. Aldo es 100 veces más luchador que tú”.

Khabib se retiró de las MMA en octubre de 2020, tras derrotar a Justin Gaethje y firmar un récord de 29 victorias y ninguna derrota. Nurmagomedov que su retirada de las artes marciales mixtas tenía que ver con una promesa que le hizo a su madre tras la muerte de su padre. "De ninguna manera voy a venir aquí sin mi padre. Fue la primera vez después de lo que pasó con mi padre, cuando UFC me llamó por Justin, hablé con mi madre tres días. Ella no quiere que vaya a pelear sin mi papá, pero le prometí que sería mi última pelea. Si le doy mi palabra, tengo que cumplirla. Esta es mi última pelea aquí".