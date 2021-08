Sigue el culebrón Cristiano Ronaldo: la suplencia voluntaria del jugador le abre las puertas de la Juventus para marcharse

Cristiano Ronaldo fue suplente en el primer partido de la temporada de la Juventus. El portugués no comenzaba un encuentro en el banquillo, excepto por temas de lesiones, desde 2005 y ante el Udinese no estuvo de inicio. En principio, según varias fuentes, encabezadas por Sky Sport, fue por petición del jugador, que seguiría buscando su salida del conjunto italiano.

El portugués entró en el césped en el 59' e incluso llegó a marcar en el 94', aunque el VAR anuló su tanto. La duda ahora es saber por qué Cristiano Ronaldo no salió en el once titular, y nadie se pone de acuerdo. Desde Sky Sport aseguran que el jugador no tiene problemas físicos y que empezó en el banquillo por petición propia, aunque no indaga en el motivo. Por su parte, el entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri, explicó que fue una decisión conjunta entre las dos partes.

"Cristiano está bien. Hablé con él y, considerando las condiciones atléticas de todos, le dije que empezaría en el banquillo y que le necesitaríamos en la segunda mitad", declaró en Dazn. "Estuvo disponible y cuando entró lo hizo bien. Pero no es cuestión técnica, sino de entender el momento y las condiciones atléticas. Tenemos muchos partidos y es necesario gestionar a todos".

En la misma línea que el técnico estuvo el vicepresidente del club Pavel Nedved, que comentó que "el banquillo fue una decisión conjunta. Cristiano seguirá en la Juve". Sin embargo el debate vuelve a estar abierto y parece que las intenciones de Cristiano Ronaldo son las de dejar la Juve. El problema es que en estos momentos sólo se le abrirían las del Manchester City o el Manchester United. Lo que está claro es que el jugador todavía no ha desmentido que se quiera ir.