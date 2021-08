Pedrerol resuelve su futuro tras su promesa de dimitir si se iban Ramos y Messi: "Me preocupaba que sintierais que no cumplía con mi palabra"

Uno de los anuncios más esperados después de las confirmaciones de los fichajes de Sergio Ramos y Leo Messi por el PSG era saber si Josep Pedrerol iba a cumplir su promesa de dimitir.

Nada hacía pensar que lo fuera a hacer, pero aprovechando que aquellas palabras de finales de 2020 (cuando la marcha de los capitanes del Madrid y el Barça era solo una posibilidad) se han convertido en virales, desde 'El Chiringuito' han estirado el chicle hasta convertirlo en una trama más del programa.

Este jueves 19 de agosto se resolvió la duda: Pedrerol no dimite.

"Utilicé una hipérbole, una figura lingüística de exageración que se usa para darle más fuerza al mensaje. Y fue exactamente eso: la sensación de si se van los mejores, no me apetece estar aquí. O a ti: el Barça sin Messi no me ilusiona", argumentó el periodista en el inicio de su discurso.

Aunque nada hacía pensar que fuera a dimitir, muchos espectadores esperaban la resolución de este 'show' con ganas y, sobre todo, los argumentos de Pedrerol para no cumplir su palabra. "Han sido semanas complicadas. Os aseguro que he pensado cómo sería mi vida dejando 'El Chiringuito' y 'Jugones'. He hablado con mucha gente, también con esta casa (Atresmedia). Me preocupaba fallaros a vosotros, que sintiérais que no cumplía con mi palabra", relató, antes de recordar una encuesta en el programa en la que preguntaron si debía dimitir y ganó el "sí".

Aún así, para Pedrerol pesó más la cantidad de mensajes positivos que ha recibido estos días. "Esos mensajes te hacen dar cuenta de que esto merece la pena. De que algo estamos haciendo bien y nos perdonáis cuando nos equivocamos", dijo, en alusión al contundente desmentido de Cristiano Ronaldo y de Carlo Ancelotti sobre la posible vuelta del portugués. También admitió que hubo muchos mensajes "desde el odio y el rencor".

Y después de todo el discurso, resolvió la incógnita. "El apoyo y cariño que he recibido ha hecho que tomara la decisión. Y aquellos que me tenéis mucha manía, también. Me quedo".

Josep Pedrerol lleva vinculado a Atresmedia desde 2014, cuando estrenó 'El Chiringuito de Jugones' en enero de ese año en el desaparecido canal 'Nitro'.