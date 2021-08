Pacquiao regresa al ring mejor que nunca antes de centrarse en su próximo sueño: ser presidente de Filipinas

Después de 25 meses de ausencia de los cuadriláteros, Manny Pacquiao regresa a los encordados para medirse este domingo a Yordenis Ugás con el campeonato de peso wélter de la AMB en juego. En un principio Ugás no iba a ser el rival del filipino, sino que el destinado para ello era Errol Spencer Jr., pero una lesión en el ojo le ha obligado a ser baja.

'PacMan' va en busca del récord que posee Floyd Mayweather de haber ganado a 23 rivales que han sido campeones mundiales. De vencer a Ugás, Pacquiao y Mayweather igualarían con 23 victorias. Sobre todo ello y su candidatura a la presidencia de Filipinas ha hablado en una entrevista para DAZN.

That’s a wrap on training for #PacquiaoUgas! It’s fight week everybody! August 21 on FOX PPV 👊🏼 #TeamPacquiao pic.twitter.com/NLzGbdex4l — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) August 18, 2021

Su entrenador, Freddie Roach, sabe que su retiro está cada vez más cerca pero antes de ello, dos últimas peleas: este domingo contra Ugás y a finales de año contra Terence Crawford o el propio Spencer Jr., según declaró el propio Pacquiao.

Roach está entusiasmado con ´PacMan´ de cara a este combate. "La victoria de Pacquiao va a llegar por KO", afirmaba su entrenador. Todo son buenas sensaciones desde la esquina del filipino que no dudó en lanzar una advertencia, su experiencia y edad parece que no serán inconveniente en la pelea. "Me siento como uno de 24 años. Antes de pelear con Thurman hacía de 25 a 28 rondas; ahora he estado haciendo 30 o 32 asaltos".

Por su parte, Yordenis Ugás sabe que la clave para vencer a Pacquiao no será la fuerza, si no incomodar al filipino y llevarle a una estrategia de combate a la que tenga que ir adaptándose asalto a asalto. “¿Dijo eso? No creo que pueda boxearme, pero que lo intente el sábado, ya lo veremos... Quiero ser agresivo y tener la oportunidad de noquearlo. No estoy prediciendo la pelea, pero quiero hacer a los fanáticos felices”.

La carrera política de Pacquiao

El filipino se encuentra en los que pueden ser los últimos combates de su carrera antes de dedicarse por completo a la política. Actualmente preside el partido nacional PDP-Laban, y tras retirarse, su intención es ser presidente del gobierno de su país en las elecciones de 2022.

"Si eres político es como en el boxeo: cuando empiezas, tu sueño es convertirte en campeón. Mi meta principal es que quiero ser una persona querida en todo el mundo, ser una inspiración y un modelo no solo dentro del ring, también fuera. Una inspiración para cualquiera, especialmente para la gente filipina. Mi sueño es ayudarlos, ayudar a la gente que es pobre", reconoció Pacquiao en rueda de prensa.