El Betis anuncia la vuelta de Pezzella y lo presenta con el vídeo más viral del GTA: "Venga, vamos a fichar otra vez"

El Real Betis ha confirmado a última hora de este jueves la contratación del defensa argentino Germán Pezzella, que regresa a la que fue casa con un contrato de cuatro temporadas -hasta 2025-, según informó la entidad verdiblanca en un comunicado.

"Germán Pezzella vuelve al Real Betis. El internacional argentino se convierte así en el cuarto fichaje del Real Betis para la temporada 21-22 tras las incorporaciones de Rui Silva, Youssouf Sabaly y la adquisición en propiedad de Juan Miranda", informó el club andaluz.

Sin embargo, lo mejor de la comunicación que ha envuelto al fichaje ha sido el vídeo que ha compartido el Betis para anunciar la llegada del argentino. A través de un vídeo imitando al famoso juego 'Grand Theft Auto', más conocido como GTA, han aprovechado varias escenas y el meme más viral de la saga para anunciar al defensa.

'Grand Transfer Anouncement: Real Betis', comienza el clip en el que se ve el camino de Pezzella desde su "casa" hasta que posa en el césped del Villamarín con la camiseta verdiblanca. Del mismo modo, incluyen el viral 'Ah sh*t, here we go again', recordando su pasado en el club.

GTA IV: Real Betis Edition. pic.twitter.com/LEsgfvKG5Y — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 19, 2021

Pezzella, flamante campeón de la Copa América, llega al Betis traspasado de la Fiorentina, donde ha militado las últimas cuatro temporadas disputando más de 130 partidos en la serie A. El defensa argentino ya ha superado el reconocimiento médico y este viernes se pondrá a disposición del técnico Manuel Pellegrini.

El jugador de Bahía Blanca, cuyo fichaje habría rondado los tres millones de euros, ya militó en el Betis de 2015 a 2017, antes de poner rumbo a Italia, donde se ha consolidado como defensa central. "Estoy muy contento de volver, de reencontrarme con un club en el que fui muy feliz y no veo la hora de arrancar esta nueva etapa", comentó Pezzella en declaraciones a los medios oficiales del club de las trece barras.