El nuevo 'contratazo' de Pogacar le hace el ciclista mejor pagado del mundo: firma por 36 millones de euros

Tadej Pogacar ve recompensado su crecimiento fulgurante y su consagración como uno de los mejores -si no el mejor- ciclista del pelotón en las últimas temporadas. Tras sus dos Tours de Francia consecutivos, siendo el mejor joven y en montaña en ambos, UAE ha decidido renovarle y convertirle en el mejor pagado del mundo, según La Gazzetta dello Sport.

El esloveno ha firmado con el equipo emiratí por seis temporadas más, hasta 2027, a cambio de 36 millones de euros, terminando su vinculación cuando tenga ya 29 años y, en teoría, habrá dejado atrás sus mejores años como ciclista. No obstante, como ocurre ya en el fútbol, gracias a los entrenamientos y a los nuevos cuidados alimenticios los deportistas llegan a los 30 en sus mejores condiciones.

Pese a que el contrato llama la atención por su extensión, parece poner fin a las constantes subidas de sueldo que ha tenido el esloveno en los últimos tiempos. En septiembre del pasado 2020, Pogacar renovó su contrato para empezar a cobrar 2 millones de euros, que ya se han quedado cortos para el mejor del mundo. Con sus 6 'kilos' al año, superando a Chris Froome y Peter Sagan en la carrera por ser el ciclista mejor pagado.

UAE ha querido cortar por lo sano, además, con los rumores sobre las posibles tentativas de Ineos o Jumbo para convencer al que fuera bronce en Tokio 2020.

Tras estampar su firma en un contrato acordado en marzo de este año, Pogacar no escondió su alegría e ilusión por seguir en UAE. "Estoy muy feliz de poder comprometer mi futuro con el UAE y quedarme aquí hasta 2027. Me siento como en casa, como en una gran familia. Encajamos muy bien y tengo la suerte de decir que no sólo he encontrado colegas, sino también amigos. Ojalá las siguientes campañas traigan más logros para mí y para el equipo", afirmó.

En su palmarés, además de los mencionados Tours y la medalla olímpica, atesora victorias en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la Volta al Algarve, el Tour de California, la Tirreno-Adriático, laLieja-Bastoña-Lieja, el UAE Tour y un Tour de Eslovenia.