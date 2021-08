Míchel responde a Florentino: "Si algún día me encuentro con él le daré mi opinión con toda educación y respeto"

El nuevo entrenador del Getafe fue entrevistado en el programa 'El Largero' de la Cadena SER, en el que repasó la actualidad de su club y aprovechó para responder a las críticas de Florentino Pérez en los audios de 2006 desvelados por El Confidencial hace varios meses.

A lo largo de su comparecencia tocó todos los palos de su equipo y de la competición: fichajes, polémica arbitral, LaLiga sin Messi, pero fue especialmente tajante al ser preguntado por las declaraciones del presidente del Real Madrid, en en las que se le acusaba, entre otras muchas cosas, de echar a Juan Mata para colocar a su hijo en el equipo.

El entrenador madrileño aseguró que los audios desvelados "no le afectaban en absoluto" y aclaró la polémica suscitada por florentino en torno a la situación de Mata y su hijo: "es mentira, porque ambos compartieron equipo. Es más, creo que Mata acabó con más partidos jugados y los dos salieron del club en distintas circunstancias pero a la vez".

En las grabaciones, que el propio Míchel calificó como "una situación curiosa e indiscreta", Florentino criticó con dureza al que fuera futbolista merengue: "Míchel es un malísimo entrenador. Un tío que no ha hecho nada. Nos ha dejado casi en el descenso al Madrid. Hombre, ese es un estafador pero le protege De La Morena, le ha puesto él ahí. Pero no es entrenador. Tu no puedes entrenar en Segunda División cuando en Segunda B lo has hecho muy mal”.

Al ser preguntado por su opinión sobre estos comentarios Míchel mandó un mensaje claro a Florentino: "Si algún día me encuentro con Florentino Pérez, no con el presidente del Real Madrid, le daré mi opinión con toda educación y respeto de lo que él piensa de mí y yo de él".