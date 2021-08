El Papu señala una agresión de Gasperini como motivo de su adiós al Atalanta y el técnico responde: "La agresión fue suya"

El Papu Gómez confesó en una entrevista con el diario argentino La Nación que su marcha del Atalanta estuvo condicionada por un altercado con Gian Piero Gasperini, entrenador del equipo italiano. En la entrevista el delantero aseguró que tras no cumplir las indicaciones de su técnico durante un partido, fue agredido físicamente, hecho que lo llevó a abandonar el equipo.

El jugador explicó con todo detalle el suceso ocurrido en el vestuario: "Yo me equivoqué en algo, lo asumo, porque en un partido de Champions contra un equipo de Dinamarca, el Midtjylland, lo desobedecí en una indicación táctica. Faltaban diez minutos para que terminara el primer tiempo y me pidió que jugase por la derecha, mientras que yo estaba jugando muy bien por la izquierda. Y le dije que no. Ahí ya supe que en el descanso me iba a sacar, y así fue. Pero en el vestuario del descanso se sobrepasó, cruzó los límites e intentó agredirme físicamente".

Tras la disputa, el jugador se reunió con el presidente para pedir una reunión de disculpa con el entrenador tras su mal comportamiento como capitán a cambio de una disculpa del técnico. Según comentó el jugador se produjo esa reunión en la que pidió perdón al entrenador y sus compañeros, pero no recibió réplica por parte de Gasperini, algo que motivó sus deseos de abandonar el club.

La pelea tuvo lugar en diciembre de 2020 y Gómez se quedó varias semanas al margen antes de dejar al equipo al aceptar una propuesta del Sevilla, equipo al que se incorporó en el mercado de invierno.

"Entonces, ¿cómo había que entenderlo? ¿Lo que había hecho yo estaba mal y lo que había hecho él estaba bien? Ahí empezó todo. Después de unos días le comuniqué al presidente que no quería seguir en Atalanta trabajando con Gasperini. El presidente me comunicó que no me iba a dejar salir, que no me iba a liberar. Comenzó el tira y afloje y los costos fueron para mí: me separaron del plantel y terminé entrenándome solo con la reserva", concluyó el "Papu"

La respuesta de Gasperini

Ante las acusaciones del Papu, Gian Piero Gasperini rechazó este miércoles las palabras del jugador y subrayó que "la agresión física" fue de su exjugador: "La actitud de Gómez, en el campo y fuera del campo, se había vuelto inaceptable para el entrenador y los compañeros. La agresión física fue suya, no mía", afirmó en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

En la entrevista, el actual entrenador del equipo de Bérgamo explicó el verdadero motivo de la marcha del jugador: "Pero la real motivación por la que se fue de Bérgamo es por haber faltado gravemente al respeto a los dueños del club (la familia Percassi)". Pese a la polémica, el entrenador aprovechó la entrevista para enviar sus mejores deseos al jugador: "Espero que Gómez pueda seguir siendo protagonista por sus prestaciones, como lo hacía en el Atalanta".